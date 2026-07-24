Farnborough 2026 : BermudAir commande 10 Airbus A220

Article publié le 30 juillet 2026 par David Dagouret

BermudAir fait son entrée chez Airbus avec une commande de 10 A220-300 à Farnborough 2026 pour développer son réseau depuis les Bermudes.

BermudAir, le transporteur national des Bermudes, est devenu un nouveau client de l’A220 à la suite d’une commande de 10 appareils A220-300, marquant ainsi sa toute première commande auprès d’Airbus. Cette commande avait initialement été enregistrée en mars 2026 au nom d'un client anonyme.

Dévoilé dans le cadre du Salon aéronautique de Farnborough, l’ajout de l’A220 viendra enrichir la flotte de BermudAir en ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement de son réseau et de ses destinations, tout en établissant une nouvelle région d’exploitation pour l’A220.

L'A220-300 proposera un aménagement en trois classes de 135 sièges.

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