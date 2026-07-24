Emirates recrute son personnel de cabine dans 5 villes françaises en août

Article publié le 30 juillet 2026 par David Dagouret

Emirates organise des Journées Portes Ouvertes à Nice, Montpellier, Paris, Lyon et Strasbourg en août 2026 pour recruter ses futurs hôtes et stewardesses.

Emirates est à la recherche de candidats pour rejoindre ses équipages. Des journées portes ouvertes auront de nouveau lieu dans cinq villes françaises en août, offrant ainsi une opportunité unique de rejoindre le personnel de bord de renom de la compagnie :

À Nice : le 7 août au Novotel Nice Centre, 8-10 Parvis de l’Europe - 06300 Nice.

À Montpellier : le 11 août au Courtyard By Marriott, 105 Place Georges Frêche, 34070 Montpellier.

À Paris : le 20 août au M Social Hôtel Paris, 12 Boulevard Hausmann 75009 Paris.

À Lyon : le 22 août au Crowne Plaza Lyon Cité Internationale, 22 Quai Charles de Gaulle – 69006 Lyon.

À Strasbourg : le 23 août au Strasbourg Centre The Garden / 9 rue des magasins, 67000 Strasbourg.

Les candidats souhaitant embarquer avec Emirates peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d'un CV en anglais et d'une photographie récente. Pour faciliter le processus des journées portes ouvertes, il est conseillé aux candidats de se préinscrire en ligne. Ceux qui ne se sont pas inscrits en ligne peuvent se présenter sans rendez-vous lors de la journée portes ouvertes aux lieux précités. Des informations complémentaires sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site d’Emirates. La session de recrutement durera toute une journée, les candidats présélectionnés seront informés le jour même des horaires, évaluations et entretiens supplémentaires.

L'année dernière, Emirates a recruté plus de 8 000 membres d'équipage de cabine et organisé des événements de recrutement dans 353 villes du monde entier.

Tout au long de cette année, l'équipe de recrutement d'Emirates organise des journées portes ouvertes dans plus de 460 villes à travers les six continents, démontrant ainsi l'étendue mondiale du réseau de la compagnie et la diversité de son personnel navigant. Emirates compte actuellement 23 200 membres d'équipage de cabine et cherche à en recruter 5 000 pour l'exercice en cours.

Les équipages d'Emirates, qui opèrent dans plus de 140 villes, sur six continents, sont constitués de plus de 148 nationalités différentes et parlent 72 langues à bord, illustrant ainsi la diversité profonde et internationale de la compagnie. Avec une flotte moderne de plus de 260 avions gros porteurs et plus de 310 appareils en commande, Emirates est actuellement le principal exploitant de Boeing 777 et d'Airbus A380. Emirates dessert la France avec 35 vols hebdomadaires passagers, dont 3 vols quotidiens en A380 au départ de Paris, 1 vol quotidien en A380 au départ de Nice et 1 vol quotidien en A350 au départ de Lyon.

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