Aircalin confirme son Paris – Nouméa via Bangkok et attend son premier A350-900

Article publié le 30 juillet 2026 par David Dagouret

Aircalin sécurise sa route Paris-CDG – Nouméa via Bangkok et prépare la livraison de son tout premier Airbus A350-900 en décembre 2026.

Aircalin poursuit l'exploitation de sa liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Nouméa via Bangkok à raison de trois vols par semaine, offrant ainsi aux voyageurs français une desserte régulière vers la Nouvelle-Calédonie.

La compagnie maintient également ses trois fréquences hebdomadaires entre Singapour et Nouméa, permettant aux passagers de bénéficier de plusieurs options d'itinéraires depuis l’Europe ainsi que d'un vaste choix de correspondances grâce à son réseau de partenaires aériens.

Les voyageurs au départ ou à destination de Wallis-et-Futuna profiteront également de correspondances optimisées à Nouméa avec les vols en provenance et à destination de Paris, notamment les lundis ainsi qu'en fin de semaine, les vendredis ou samedis, afin de réduire les temps d'attente en escale et de fluidifier leur parcours.

En parallèle de son offre long-courrier, Aircalin poursuit le développement de son réseau régional afin de renforcer la connectivité au sein du Pacifique.

La compagnie maintient ainsi ses dessertes vers Sydney, Brisbane, Auckland et Papeete, tout en augmentant les capacités sur plusieurs destinations, notamment Wallis, Port-Vila et Nadi, grâce à des fréquences supplémentaires et à ses accords de partage de codes avec plusieurs compagnies partenaires. Ces évolutions offrent davantage de possibilités de voyage et facilitent les correspondances entre les différentes destinations du réseau.

Ce programme marque également une nouvelle étape dans la modernisation de la flotte d'Aircalin avec l'arrivée de son premier Airbus A350-900, prévue en décembre 2026.

Ce nouvel appareil viendra progressivement compléter la flotte long-courrier de la compagnie afin d'améliorer encore l'expérience de voyage de ses passagers, tout en renforçant ses capacités de transport de fret et de passagers.

À travers ce programme hiver 2026/2027, Aircalin réaffirme son engagement en faveur de la desserte Paris-Nouméa via Bangkok, colonne vertébrale de sa stratégie long-courrier et lien essentiel entre l'Europe et le Pacifique. Cette liaison, associée à un réseau régional consolidé (Sydney, Brisbane, Auckland, Papeete, Wallis, Port-Vila et Nadi), permet à la compagnie d'offrir aux voyageurs un accès facilité à plus de 100 destinations dans le monde. En connectant ainsi durablement la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble du Pacifique à la France et au reste du monde, Aircalin confirme son rôle de trait d'union entre les deux hémisphères. L'arrivée prochaine de son premier A350-900, en décembre 2026, viendra renforcer cette ambition, avec un appareil plus moderne et plus performant au service de cette route stratégique et du développement du territoire.

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