Actualité aéronautique
Transformation de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur
Article publié le 30 juillet 2026 par David Dagouret
Le ministère des Armées lance la transformation de la BA 116 de Luxeuil pour accueillir deux escadrons de Rafale stratégiques dans le cadre de la LPM 2024-2030.
Blason BA 116 Luxeuil-Saint-Sauveur
© Armée de l'air et de l'espace
Le ministère des Armées et des Anciens combattants franchit une nouvelle étape dans la transformation de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur (70) avec la notification des premiers marchés préparatoires aux futures opérations d'infrastructure. Cette décision concrétise le lancement opérationnel de l'un des projets d'infrastructure les plus structurants engagés au titre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030.
Cette étape s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations annoncées par le président de la République lors de son déplacement sur la base aérienne le 18 mars 2025. À cette occasion, il a confirmé un programme d'investissements majeur destiné à adapter durablement le site aux besoins futurs des armées, à accueillir les deux prochains escadrons de Rafale des forces aériennes stratégiques et à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'Air et de l'Espace. Ce projet s'accompagnera d'une montée en puissance progressive des effectifs de la base, contribuant ainsi au dynamisme et à l'attractivité du territoire.
Les marchés notifiés permettront d'engager les prestations préalables nécessaires à la préparation des futures opérations d'infrastructure. Ils constituent une étape essentielle dans la conduite du projet et permettront de poursuivre les études techniques indispensables avant le lancement des travaux.
Piloté par le Service d'infrastructure de la Défense (SID), en lien étroit avec l'armée de l'Air et de l'Espace, ce projet traduit la mobilisation du ministère des Armées et des Anciens combattants pour adapter durablement ses infrastructures aux enjeux capacitaires fixés par la LPM 2024-2030. Ces travaux s’inscrivent dans des programmes d’ensembles pilotés par la DGA, afin d’assurer une cohérence technique et calendaire entre la livraison sur la base aérienne 116 des infrastructures et des matériels au profit de l'armée de l'Air et de l'Espace.
Les premières opérations de travaux débuteront en 2027. Pendant toute la durée du chantier, la transformation de la base aérienne mobilisera plusieurs centaines de professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, avec des effectifs pouvant atteindre 1 500 à 2 000 personnes selon les phases du projet. Ce chantier d'envergure fera appel à de nombreux corps de métiers et expertises, qu'il s'agisse des entreprises de construction, des spécialistes de la sécurité des chantiers, des bureaux d'études ou encore des experts en structure, thermique, acoustique et autres domaines techniques. Ses effets sur le territoire feront l’objet d’une coordination étroite avec les services de l’État et les collectivités territoriales concernées.
La transformation de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur constitue l'un des investissements stratégiques engagés par le ministère au service de la crédibilité de notre outil de défense. Elle participe à la modernisation de la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire, ainsi qu'au développement économique du territoire.
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