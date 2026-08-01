Daher livre le premier TBM 980 au Brésil

Article publié le 3 août 2026 par David Dagouret

Daher Aircraft livre le premier TBM 980 doté de la suite Garmin G3000 PRIME au Brésil, un marché clé porté par sa filiale de São Paulo.

Avec la livraison du premier TBM 980 au Brésil, Daher Aircraft franchit une nouvelle étape dans le développement de la famille TBM sur le marché brésilien de l’aviation d’affaires.

Le premier TBM 980 livré au Brésil a été acquis par un entrepreneur qui exploitait déjà un TBM 900. Il a choisi cette nouvelle version pour son avionique Garmin G3000® PRIME de troisième génération, ainsi que pour les performances, l’efficacité et la flexibilité opérationnelle qui font la réputation de la famille TBM. Propriétaire de plusieurs ranchs et exploitations agricoles répartis à travers le pays, il utilisera l’appareil pour ses déplacements entre ses différents sites, y compris depuis des pistes semi-aménagées.

Le Brésil est un marché clé pour Daher Aircraft. La taille du territoire et le dynamisme de secteurs tels que l’agro-industrie, la construction ou l’exploitation minière créent un besoin croissant de solutions de transport aérien rapides et flexibles. Les familles TBM et Kodiak répondent particulièrement bien à ces exigences grâce à leurs performances, leur polyvalence et leur capacité à opérer au plus près des zones d’activité.

Afin de renforcer sa proximité avec ses clients et son accompagnement technique local, Daher a créé en octobre dernier sa filiale Daher Aircraft Brasil, basée à São Paulo. Depuis son ouverture, cinq TBM 980 et un TBM 960 ont été vendus dans le pays, témoignant de la dynamique de croissance de Daher Aircraft sur le marché brésilien. Aujourd’hui, près de 60 TBM de différentes versions sont en service dans le pays, auxquels s’ajoutent sept Kodiak 100.

Dévoilé en janvier dernier, le TBM 980 a déjà été livré à plus de 30 clients à travers le monde. Son avionique Garmin G3000® PRIME offre une interface particulièrement intuitive, articulée autour de trois écrans tactiles bord à bord de 14 pouces. Cette technologie améliore l’ergonomie du poste de pilotage, réduit la charge de travail des pilotes grâce à des réglages personnalisables et simplifie l’utilisation des systèmes embarqués.