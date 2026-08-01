La FAA certifie le Boeing 737 Max 7 pour le service commercial

Article publié le 3 août 2026 par David Dagouret

La FAA délivre le certificat de type. Southwest Airlines prépare la livraison de son premier appareil.

L'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a accordé à Boeing un certificat de type modifié pour le nouvel avion 737 Max 7, l'autorisant à un service commercial.

Le carnet de commandes de la famille 737 Max compte plus de 7 200 avions, dont plus de 2 300 ont été livrés jusqu'à fin juin 2026.

Le 737 Max 7 peut accueillir de 135 à 160 passagers en configuration bi-classe et offre une autonomie allant jusqu'à 3 800 milles nautiques (7 040 km).

Boeing et Southwest Airlines, compagnie de lancement du 737 Max 7, se préparent à la livraison du premier appareil. Une équipe est mobilisée pour finaliser la préparation des premiers avions, notamment en intégrant les mises à jour de leur configuration finale.

La FAA a également mis à jour le certificat de production Boeing n° 700 (PC 700) pour inclure le 737-7.

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