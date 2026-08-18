Emirates lance une liaison en A380 vers Delhi à partir d’octobre

Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret

Emirates mettra en service l'Airbus A380 à quatre classes vers Delhi dès le 25 octobre. La classe Économie Premium sera offerte sur l'ensemble des vols Dubaï-Delhi.

Emirates mettra en service son emblématique A380 vers Delhi à compter du 25 octobre, faisant ainsi de la capitale indienne la troisième ville du pays à être desservie par cet appareil.

L’A380 assurera les vols EK512/513 dans une configuration à quatre Classes, venant compléter le déploiement des Boeing 777 modernisés d’Emirates, également configurés en quatre Classes dont l’Économie Premium, sur ses trois autres vols quotidiens.

En proposant la Classe Économie Premium, particulièrement appréciée, sur l’ensemble des vols entre Dubai et Delhi, Emirates introduit son tout dernier appareil phare sur cette ligne, offrant ainsi un confort supérieur aux voyageurs à destination et en provenance d’Inde.

À partir d’octobre, la Classe Économie Premium sera proposée sur les vols à destination de six villes indiennes : Delhi, (Bombay, Ahmedabad, Bangalore, Calcutta et Cochin, offrant ainsi aux clients voyageant à destination et en provenance d’Inde un choix plus large pour leur voyage.

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