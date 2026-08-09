Air France transportera le Pape Léon XIV à l’occasion de sa visite en France du 25 au 28 septembre 2026

Article publié le 8 août 2026 par David Dagouret

Air France transportera le Pape, sa délégation de Cardinaux ainsi qu’une délégation de journalistes accrédités à bord de 3 vols spéciaux entre Paris-Orly, Lourdes, Metz et Rome.

Air France assurera le transport du Pape Léon XIV dans le cadre de sa visite en France du 25 au 28 septembre 2026.

À cette occasion, la compagnie mobilisera un Airbus A321 dédié afin d’accueillir le Pape Léon XIV, sa délégation de cardinaux ainsi qu’une délégation de journalistes accrédités. L’appareil arborera les armoiries de la Cité du Vatican, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Programme des vols spéciaux assurés par Air France dans le cadre de la visite du Pape Léon XIV en France :

Samedi 26 septembre 2026 : départ du pavillon d’honneur de Paris-Orly à 17h45 à destination de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ;

Lundi 28 septembre 2026 à 07h40 : départ de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à destination de Metz-Nancy-Lorraine ;

Lundi 28 septembre 2026 à 19h00 : départ de Metz-Nancy-Lorraine à destination de Rome-Fiumicino.

Avant Léon XIV, Jean-Paul II et Benoît XVI ont également voyagé à bord d’Air France

À plusieurs reprises dans son histoire, Air France a eu l’occasion d’organiser les déplacements du Saint-Père, en France comme à l’international.

Le 2 mai 1989, Air France a transporté le pape Jean-Paul II à bord du Concorde entre Saint-Denis de La Réunion et Lusaka, capitale de la Zambie, lors de sa tournée africaine. Ce vol demeure l’un des épisodes les plus emblématiques de l’histoire aéronautique liée aux déplacements pontificaux.

Le 22 septembre 1996, Air France avait également assuré le vol retour du pape Jean-Paul II entre Reims et Rome-Fiumicino, à l’issue d’une nouvelle visite en France, à bord d’un Airbus A310.

Plus récemment, en 2008, Air France a assuré deux vols dans le cadre de la visite du pape Benoît XVI en France, entre Paris-Orly et Lourdes, puis entre Lourdes et Rome, en Airbus A321.

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