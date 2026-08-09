Airbus : livraisons et commandes du mois de juillet 2026

Article publié le 8 août 2026 par David Dagouret

Airbus dévoile ses chiffres de juillet 2026. 67 avions commercialisés livrés et 204 nouvelles commandes brutes. Le bilan annuel atteint 418 livraisons.

L'avionneur européen Airbus a annoncé le bilan mensuel de ses activités commerciales pour le mois de juillet 2026. L'industriel a comptabilisé la livraison de 67 avions commerciaux remis à 39 clients à travers le monde, marquant un léger ralentissement par rapport aux 89 appareils livrés au mois de juin précédent.

Sur le plan commercial, le mois de juillet s'est révélé particulièrement dynamique, marqué par la concrétisation de 204 nouvelles commandes brutes.