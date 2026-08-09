Actualité aéronautique

Airbus : livraisons et commandes du mois de juillet 2026

Article publié le 8 août 2026 par David Dagouret

Airbus dévoile ses chiffres de juillet 2026. 67 avions commercialisés livrés et 204 nouvelles commandes brutes. Le bilan annuel atteint 418 livraisons.  

Chaîne d'assemblage Airbus A350

Chaîne d'assemblage Airbus A350

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

L'avionneur européen Airbus a annoncé le bilan mensuel de ses activités commerciales pour le mois de juillet 2026. L'industriel a comptabilisé la livraison de 67 avions commerciaux remis à 39 clients à travers le monde, marquant un léger ralentissement par rapport aux 89 appareils livrés au mois de juin précédent.

Sur le plan commercial, le mois de juillet s'est révélé particulièrement dynamique, marqué par la concrétisation de 204 nouvelles commandes brutes.

airbus

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Boeing 737-8 MAX (9M-MVD) Airbus A320-232 (SX-DVW) Bombardier CL-600-2B16 Challenger 605 (LX-AMB) DR-400-500 President (G-BYIT) Gulfstream G600 (N600ME) Airbus A321-271NX (G-WUKU)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net