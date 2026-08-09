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Daher Aircraft livre le 400e Kodiak
Article publié le 8 août 2026 par David Dagouret
L'appareil est un Kodiak 100 Series III destiné à un client canadien.
Daher Aircraft a livré le 400e Kodiak – un Kodiak 100 Series III destiné à un client canadien.
Depuis l’acquisition du programme Kodiak en 2019, Daher n’a cessé de développer cette famille d’avions en élargissant sa gamme, en introduisant des améliorations de conception et en renforçant ses capacités industrielles.
Le Kodiak bénéficie par ailleurs du réseau mondial de support client Daher Care, qui accompagne aujourd’hui plus de 1 300 TBM, la flotte Kodiak et quelque 3 000 avions issus des marques historiques de Daher Aircraft.
La famille Kodiak comprend aujourd’hui le Kodiak 100 Series III, introduit en 2021, et le Kodiak 900, version plus grande et plus rapide lancée en 2022. Elle complète l’offre d’avions turbopropulsés de Daher Aircraft aux côtés des TBM 980 et TBM 960, reconnus pour leurs performances et leur efficacité.
Depuis son entrée en service en 2008, la flotte mondiale de Kodiak a cumulé plus de 520 000 heures de vol. L’Amérique du Nord constitue son principal marché, devant la région Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Afrique.
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