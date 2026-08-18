Le premier A350-900 d'Aircalin entre en assemblage final à Toulouse

Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret

Le premier Airbus A350-900 d'Aircalin a reçu sa dérive aux nouvelles couleurs à Toulouse. Découvrez le calendrier industriel avant sa livraison en décembre 2026.

Le 1er A350-900 Aircalin est entré en ligne d’assemblage final chez Airbus à Toulouse : sa dérive porte désormais les nouvelles couleurs de la compagnie.

La dérive verticale a été peinte en amont aux nouvelles couleurs d’Aircalin puis installée par les équipes d’Airbus en station 40. L’assemblage suit ainsi un calendrier précis qui aboutira à la livraison de l’appareil en décembre 2026 :

Juin : Assemblage de l’empennage et des ailes sur le fuselage

Juillet : Installation des portes des trains d’atterrissage, aménagement de la cabine, essais au sol

Aout : Mise en peinture complète de l’appareil et installation des moteurs

Septembre : Suite de l’aménagement cabine puis premiers essais en vol

Octobre : Essais en vol

Décembre 2026 : Livraison

La livraison de l'appareil est prévue pour décembre 2026, avant une entrée en service commercial progressive sur les lignes de la compagnie.

L’arrivée de l’A350-900 représente un outil industriel majeur pour Aircalin en support de sa ligne phare Nouméa-Paris opérée actuellement en A330neo, mais aussi un outil de développement économique pour la Nouvelle-Calédonie.

L’A350-900 sera le premier appareil de ce type à rejoindre la flotte Aircalin, actuellement composée de deux A330neo et deux A320neo, et apportera des performances particulièrement adaptées à la route de Paris.

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