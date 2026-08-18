Actualité aéronautique
Embraer livre le premier C-390 Millennium à la République tchèque
Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret
Embraer remet le premier C-390 Millennium à la République tchèque, seulement 20 mois après la commande. Une livraison clé à la base de Prague-Kbely.
Embraer a livré le16 juillet dernier, le premier avion de transport multimission C-390 Millennium à l’armée de l’air tchèque lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue à la base aérienne de Prague-Kbely.
Cette livraison intervient à peine 20 mois après la signature du contrat d’acquisition, ce qui souligne la capacité d’Embraer à répondre aux besoins opérationnels de ses clients.
Avec cette première livraison, la République tchèque rejoint un groupe croissant de nations exploitant le C-390 Millennium, renforçant ainsi la position de cet appareil en tant que nouvelle référence dans le domaine du transport aérien tactique de taille moyenne.
Outre l’armée de l’air brésilienne, les forces aériennes du Portugal, de la Hongrie, de la République de Corée, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la République tchèque, de la République d’Ouzbékistan, de la Suède, des Émirats arabes unis, de la Slovaquie et de la Lituanie ont également choisi cette plateforme multimission.
Pour rappel, en 2023, Embraer avait fait la promotion de son appareil durant le salon aéronautique du Bourget, Aeroweb-fr.net était présent, revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/06/le-bourget-2023-embraer-fait-la-promotion-de-son-kc-390
Sur le même sujet
- 17/08 Accident d'un Cirrus SR-20 de l'armée de l'Air et de l'Espace à Salon-de-Provence
- 17/08 Air France déploie sa nouvelle cabine La Première vers San Francisco
- 17/08 Delta Air Lines lance le premier vol direct Austin – Paris dès mars 2027
- 17/08 easyJet numérise le ravitaillement carburant de ses pilotes avec i6 Group
- 17/08 Korean Air et Asiana Airlines valident leur fusion pour décembre 2026
- 17/08 TAP Air Portugal modernise sa flotte avec une peinture innovante qui réduit ses émissions
- 16/08 easyJet connecte Strasbourg à Bristol pour les fêtes de fin d'année
- 16/08 Embraer livre le premier C-390 Millennium à la République tchèque
- 16/08 Air France dévoile son salon La Première repensé à Paris
- 16/08 United Airlines dévoile une nouvelle cabine Economy Plus sur A321XLR
- 16/08 Emirates lance une liaison en A380 vers Delhi à partir d’octobre
- 16/08 Le premier A350-900 d'Aircalin entre en assemblage final à Toulouse
- 16/08 Volotea s'implante à Clermont-Ferrand avec une ligne vers Porto
- 16/08 Emirates devient la première compagnie aérienne à déployer le Boeing 777-300ERSF pour ses vols cargo
- 16/08 Air Legend 2026 : premiers avions confirmés pour le meeting de Melun
- 08/08 Air France transportera le Pape Léon XIV à l’occasion de sa visite en France du 25 au 28 septembre 2026
- 08/08 Daher Aircraft livre le 400e Kodiak
- 08/08 Airbus : livraisons et commandes du mois de juillet 2026
- 06/08 La Colombie commande deux Embraer KC-390 Millennium
- 06/08 Icelandair loue 6 Airbus A320neo supplémentaires chez Aircastle