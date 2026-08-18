Actualité aéronautique

Embraer livre le premier C-390 Millennium à la République tchèque

Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret

Embraer remet le premier C-390 Millennium à la République tchèque, seulement 20 mois après la commande. Une livraison clé à la base de Prague-Kbely.  

Embraer livre le premier C-390 Millennium à la République tchèque

Embraer livre le premier C-390 Millennium à la République tchèque

© Embraer

Embraer a livré le16 juillet dernier, le premier avion de transport multimission C-390 Millennium à l’armée de l’air tchèque lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue à la base aérienne de Prague-Kbely. 

Cette livraison intervient à peine 20 mois après la signature du contrat d’acquisition, ce qui souligne la capacité d’Embraer à répondre aux besoins opérationnels de ses clients.

Avec cette première livraison, la République tchèque rejoint un groupe croissant de nations exploitant le C-390 Millennium, renforçant ainsi la position de cet appareil en tant que nouvelle référence dans le domaine du transport aérien tactique de taille moyenne.

Outre l’armée de l’air brésilienne, les forces aériennes du Portugal, de la Hongrie, de la République de Corée, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la République tchèque, de la République d’Ouzbékistan, de la Suède, des Émirats arabes unis, de la Slovaquie et de la Lituanie ont également choisi cette plateforme multimission.

Pour rappel, en 2023, Embraer avait fait la promotion de son appareil durant le salon aéronautique du Bourget, Aeroweb-fr.net était présent, revoir l'actualité :  https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/06/le-bourget-2023-embraer-fait-la-promotion-de-son-kc-390

Embraer

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