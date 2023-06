Le Bourget 2023 : Embraer fait la promotion de son KC-390

Article publié le 18 juin 2023 par David Dagouret

Le constructeur brésilien a organisé un vol de démonstration de son avion militaire, la veille de l'ouverture du salon aéronautique du Bourget.

Le constructeur brésilien, Embraer a organisé un vol de démonstration de son appareil militaire, le KC-390, la veille de l'ouverture du 54e salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Aeroweb-fr.net était présent pour ce vol afin de vous faire découvrir cet appareil militaire.

Le rendez-vous était donc fixé ce dimanche 18 à 11h00 au chalet du constructeur brésilien, pour une démonstration en vol d'environ une heure.

Comme un vol traditionnel, nous avons dû passer la sécurité et présenter notre pièce d'identité afin de se rendre sur le tarmac. L'avion militaire brésilien est déjà prêt, il est immatriculé PT-NZG. Nous sommes invités à monter à bord par la porte avant et nous pouvons visiter l'intérieur de l'appareil ainsi que le cockpit.

On nous demande de nous assoir, car le repoussage a débuté. En effet, les deux moteurs démarrent et nous sommes agréablement surpris par le silence de la cabine. Le KC-390 et très silencieux par rapport aux 4 turbopropulseurs Rolls-Royce qui équipent un Lockheed Martin C-130J.

L'appareil roule en direction de la piste. Le KC-390 arrive au seuil de la piste 07 où il s'immobilise. Les pilotes mettent la puissance au maximum, les moteurs grondent. Les pilotes lâchent les freins et la puissance est telle que des passagers sont surpris par la puissance et certains glissent vers l'arrière.

L'avion militaire accélère rapidement sur la piste, mais nous n'avons pas le temps de réfléchir que l'aéronef quitte le sol et nous sommes déjà dans les airs. Nous montons très vite et l'altitude de croisière est atteinte rapidement. Nous sommes invités à détacher nos ceintures et nous pouvons déambuler dans l'avion.

Nous faisons de nombreuses photos avant de nous rendre dans le cockpit. Le cockpit est vraiment très spacieux, on peut voir deux pilotes aux commandes, un siège derrière le copilote et une banquette à l'arrière du cockpit où se trouvent le PDG d'Embraer (Francisco Gomes Neto) et son collaborateur.

Un militaire brésilien nous demande de regagner notre siège, car une surprise nous attend. Nous constatons alors que le militaire s'harnache fortement et s'accroche à une ligne de vie, nous comprenons alors que nous allons avoir droit à l'ouverture de la soute durant le vol. Le spectacle est fantastique.

Nous filons à toute vitesse à travers les nuages à environ 8 000 pieds, nous avons passé Albert, Amiens, Rouen et il est déjà temps de revenir vers Paris en passant à proximité de la ville d'Evreux.

Nous atterrissons sur la piste 07 avec un freinage assez fort. Le KC-390 roule sur le taxiway avec la soute ouverte où nous pouvons observer durant le roulage un Airbus A400M, l'un des concurrents directs du KC-390.

