Actualité aéronautique
La 16e Brocante Aéronautique de Champagne s'installe à Saint-Dizier
Article publié le 23 septembre 2026 par David Dagouret
Saint-Dizier accueille la 16e Brocante Aéronautique de Champagne. Un rendez-vous incontournable pour dénicher pièces d'avions, instruments et objets de collection.
16ème Brocante Aéronautique de Champagne en partenariat avec la ville de Saint-Dizier
Événement prisé des passionnés d'histoire de l'aviation, des collectionneurs et des restaurateurs d'aéronefs, la Brocante Aéronautique de Champagne célèbre sa 16ᵉ édition en partenariat avec la ville de Saint-Dizier (Haute-Marne).
Cette manifestation conviviale constitue une place de marché privilégiée pour échanger, acheter ou vendre des pièces d'aviation civile et militaire, des instruments de bord, de la documentation technique, des maquettes, des vêtements de vol ou des objets d'art en lien avec l'aéronautique.
Organisé au sein d'un territoire indissociable de l'aéronautique militaire française — marqué par la présence de la Base Aérienne 113 "Commandant Antoine de Saint-Exupéry" —, le rassemblement attire chaque année des exposants et visiteurs venus de toute la France et des pays limitrophes.
Outre l'espace bourse d'échange et brocante, l'événement offre un lieu de rencontre d'initiés où se côtoient membres d'associations de sauvegarde du patrimoine, pilotes et curieux souhaitant acquérir un fragment d'histoire aéronautique.
- 09:25 American Express inaugure son 33e Centurion Lounge à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol
- 08:28 L'application de préparation de vol SDVFR lance officiellement sa version Web sur PC, Mac et Linux
- 08:04 Air France dévoile un nouveau salon géant de 2 700 m2 au Terminal One de New York-JFK
- 07:55 La 16e Brocante Aéronautique de Champagne s'installe à Saint-Dizier
- 20/09 Airbus renforce sa capacité de livraison de sa famille A320 à Toulouse avec un nouveau centre intégré
- 20/09 Vietnam Airlines et Airbus signent un protocole d'accord pour cinq A350-900 supplémentaires
- 20/09 Korean Air déploie le Wi-Fi Starlink haut débit et gratuit sur ses vols long-courriers
- 20/09 Championnats du monde de voltige 2026 : la France sacrée par équipe et triple titre pour Florent Oddon
- 20/09 Flexjet inaugure un terminal privé exclusif de 34 millions de dollars à l'aéroport de Farnborough
- 20/09 Emirates déploie la classe Économie Premium sur ses vols A380 vers Paris dès octobre 2026
- 20/09 La DGA amorce le standard F5 du Rafale
- 20/09 Résultats Icelandair août 2026
- 19/09 Air Canada déploie son premier Airbus A321XLR sur la liaison Lyon–Montréal
- 19/09 AIRCAIRO passe une commande ferme pour 15 Airbus A320neo
- 19/09 Dédale lance la collection Waypoint WP-01 : des chronographes d'aviation assemblés en France
- 11/09 La DGA livre les deux premiers avions Falcon 2000 LXS Albatros à la Marine nationale
- 11/09 Kepplair Evolution lève 6 M€ pour accélérer le développement du bombardier d'eau KEPPLAIR 72
- 11/09 Corsair devient le premier partenaire aérien français de revolut
- 11/09 Bilan Airbus août 2026 : 57 livraisons et 67 commandes brutes enregistrées
- 11/09 AIR LEGEND 2026 : 35 000 spectateurs réunis à Melun-Villaroche pour un bilan exceptionnel