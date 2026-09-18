La 16e Brocante Aéronautique de Champagne s'installe à Saint-Dizier

Article publié le 23 septembre 2026 par David Dagouret

Saint-Dizier accueille la 16e Brocante Aéronautique de Champagne. Un rendez-vous incontournable pour dénicher pièces d'avions, instruments et objets de collection.

Événement prisé des passionnés d'histoire de l'aviation, des collectionneurs et des restaurateurs d'aéronefs, la Brocante Aéronautique de Champagne célèbre sa 16ᵉ édition en partenariat avec la ville de Saint-Dizier (Haute-Marne).

Cette manifestation conviviale constitue une place de marché privilégiée pour échanger, acheter ou vendre des pièces d'aviation civile et militaire, des instruments de bord, de la documentation technique, des maquettes, des vêtements de vol ou des objets d'art en lien avec l'aéronautique.

Organisé au sein d'un territoire indissociable de l'aéronautique militaire française — marqué par la présence de la Base Aérienne 113 "Commandant Antoine de Saint-Exupéry" —, le rassemblement attire chaque année des exposants et visiteurs venus de toute la France et des pays limitrophes.

Outre l'espace bourse d'échange et brocante, l'événement offre un lieu de rencontre d'initiés où se côtoient membres d'associations de sauvegarde du patrimoine, pilotes et curieux souhaitant acquérir un fragment d'histoire aéronautique.