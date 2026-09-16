La DGA amorce le standard F5 du Rafale

Article publié le 20 septembre 2026 par David Dagouret

La DGA notifie les premiers contrats du Rafale F5 avant son lancement fin 2026 : nouveau radar RBE2-XG, moteur M88 T-REX à 9 tonnes de poussée et ASN4G.

Sous la maîtrise d’ouvrage de la DGA, le Rafale est modernisé par standards successifs afin de maintenir son excellence technologique et opérationnelle, en l’adaptant à l’évolution des besoins des armées et aux nouvelles menaces, tout en maintenant son attractivité à l’export.

Les travaux de rénovation à mi-vie du Rafale au standard F5 assurent le renouvellement de la composante nucléaire aéroportée, avec l’intégration du missile Air-sol nucléaire de 4e génération (ASN4G), et la capacité d’entrée en premier sur des théâtres d’opérations hostiles.

Le standard F5 intègre des améliorations nécessaires pour faire face à l’évolution des menaces opérationnelles et prendre au plus vite le virage du combat collaboratif. Il permet d’améliorer la réactivité dans l’adaptation au contexte opérationnel grâce à une ouverture de son système de mission, procurant une plus grande autonomie aux forces. Pour sécuriser le développement de ce standard primordial pour les forces, la DGA a ainsi notifié des contrats portant sur le développement de plusieurs équipements, qui seront ensuite intégrés par Dassault Aviation sur l’avion Rafale F5 :

la Centrale inertielle à gyroscope hémisphérique résonnant (HRG) à très faible dérive, dans le cadre d’un marché notifié à Dassault Aviation ;

Le nouveau système de liaison de données Inter-Vehicle Data Link (IVDL), avec une commande notifiée à Thales. Ce système de communication est le fruit de nombreuses années d’études en amont financées par la DGA. La connectivité du Rafale F5 sera ainsi élargie grâce à une nouvelle forme d’onde haut débit, discrète et résistante au brouillage. L’IVDL permettra au Rafale de pénétrer dans des zones hostiles où les brouilleurs sont répandus, tout en conservant une qualité optimale d’échanges et de dialogue entre aéronefs.

Le Radar à balayage électronique deux plans eXtended Generation (RBE2-XG), dans le cadre d’un marché notifié à Thales. Le standard F5 du Rafale intègrera une avancée technologique majeure avec le déploiement de ce nouveau radar. Ce système représente une évolution significative du radar RBE2 AESA actuellement en service, tirant parti d’une décennie de retour d’expérience auprès des forces françaises. Le radar bénéficiera d’une forte augmentation de sa puissance, et donc de sa portée de détection, ainsi que d’améliorations dans l’identification de cibles à Surface équivalente radar (SER) extrêmement faible. Ses capacités de calcul seront également renforcées pour augmenter l’intégration de l’intelligence artificielle.

Enfin, le RBE2-XG s’inscrira dans une logique de combat collaboratif, avec des capteurs qui auront la capacité de travailler entre eux sans que les pilotes n’aient besoin d’interagir. Conservant le même encombrement que le RBE2, le RBE2-XG offrira une résilience accrue, y compris face aux cyber menaces, et répondra aux exigences opérationnelles de l’horizon 2035 et au-delà.

La suite d’autoprotection SPECTRA F5, avec une commande notifiée à Thales et à MBDA France. Le système d’autoprotection de l’aéronef sera rénové et amélioré pour faire face à l’évolution de la menace. La détection et le brouillage seront sensiblement améliorés, notamment grâce au passage au tout numérique, permettant ainsi une rénovation complète du cœur de guerre électronique afin de faire face à la densification et à l’élargissement du spectre ainsi qu’à la complexification des formes d’onde des menaces à l’horizon 2035.

Le moteur M88 T-REX (pour sa phase de conception préliminaire), dans le cadre d’un marché notifié à Safran Aircraft Engines. Le moteur actuel M88-2 évoluera vers le M88 T-REX, une mise à jour majeure visant à augmenter la poussée maximale de 20 %, passant de 7,5 à 9 tonnes. Cette évolution s'appuie sur des études amont lancées par la DGA en collaboration avec Safran Aircraft Engines et l’ONERA.

Sur le plan technique, le M88 T-REX conservera l'architecture modulaire, la structure et les avantages opérationnels du M88-2, tels que sa faible consommation, tout en faisant l’objet de modifications de certains de ses modules. Cette modularité facilite grandement la maintenance en permettant le remplacement rapide de composants sans démonter l'ensemble, réduisant ainsi les temps d'immobilisation des aéronefs au profit d’une plus grande disponibilité opérationnelle.

Le programme Rafale contribue à plus de 7 000 emplois directs et indirects en France. Plus de 400 entreprises sont impliquées, avec de nombreux sites industriels situés dans toute la France : Argonay (74), Biarritz (64), Bourges (18), Brest (29), Brive-la-Gaillarde (19), Cergy (95), Cholet (49), Corbeil-Essonnes (91), Élancourt (78), Étrelles (35), Gennevilliers (92), Laval (53), Martignas-sur-Jalle (33), Mérignac (33), Poitiers (86), Seclin (59), Vendôme (41) et Villaroche (77).

Le Rafale fait l’objet d’un succès à l’export avec 299 Rafale neufs et 24 Rafale d’occasion commandés par huit nations clientes.

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