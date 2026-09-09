Air Canada lance deux nouvelles liaisons directes vers la France pour l'été 2027

Article publié le 10 septembre 2026 par David Dagouret

Air Canada ouvrira deux nouvelles lignes saisonnières à l'été 2027 : Nice – Toronto en Airbus A330-300 et Bâle/Mulhouse – Montréal en Airbus A321XLR.

Air Canada annonce le lancement, à l’été 2027, de deux nouvelles liaisons saisonnières directes entre la France et le Canada : Nice–Toronto et Bâle/Mulhouse–Montréal. Ces services offriront aux voyageurs des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Grand Est et Bourgogne Franche Comté de nouvelles possibilités de rejoindre directement les deux principales plateformes canadiennes d’Air Canada, avec des correspondances pratiques vers plus de 250 destinations au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

À compter du 16 juin 2027, Air Canada reliera Nice à Toronto deux fois par semaine, les mercredis et samedis, jusqu’au 23 octobre 2027. La liaison sera assurée en Airbus A330-300. Associée au service existant entre Nice et Montréal, cette nouvelle liaison permettra à Nice de proposer des vols quotidiens vers le Canada.

Le 17 juin 2027, Air Canada inaugurera également une nouvelle liaison entre Bâle-Mulhouse et Montréal. Situé au cœur de la région des Trois Pays, à proximité de la frontière franco-suisse, cet aéroport binational constitue une porte d’entrée majeure pour les voyageurs français et suisses. Cette nouvelle route constitue ainsi une avancée importante pour les voyageurs français des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, qui bénéficieront d’un accès direct au Canada depuis leur aéroport régional.

Opéré par le nouvel Airbus A321XLR, le service Bâle-Mulhouse –Montréal proposera deux cabines, dont Air Canada Signature, avec des sièges entièrement inclinables en position lit. Il sera assuré quatre fois par semaine au départ de Bâle-Mulhouse: les mardis, jeudis, samedis et dimanches, du 17 juin au 24 octobre 2027. Les vols retour au départ de Montréal seront proposés les lundis, mercredis, vendredis et samedi, du 16 juin au 23 octobre 2027.

Horaires des vols – été 2027

Nice–Toronto Du 16 juin au 23 octobre 2027 Mercredi et samedi Airbus A330-300

Toronto–Nice Du 16 juin au 23 octobre 2027 Jeudi et dimanche Airbus A330-300

Bâle/Mulhouse –Montréal Du 17 juin au 24 octobre 2027 Mardi, jeudi, samedi et dimanche Airbus A321XLR

Montréal–Bâle/Mulhouse Du 16 juin au 23 octobre 2027 Lundi, mercredi, vendredi et Samedi Airbus A321XLR

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