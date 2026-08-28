Actualité aéronautique

Air Legend 2026 à Melun-Villaroche – Le programme des vols du dimanche 6 septembre

Article publié le 1 septembre 2026 par David Dagouret

Découvrez le programme des vols du dimanche 6 septembre à Air Legend 2026 (Melun-Villaroche) : Rafale Marine, Mirage 2000D Couteau Delta, B-17 et GIGN.

Meeting aérien Air Legend 2026

Meeting aérien Air Legend 2026

© Air Legend

Le meeting Air Legend de Melun se tiendra le 05 et 06 septembre prochain, voici une première liste non exhaustive des vols pour le dimanche 6 septembre 2026. Des modifications peuvent être apportées jusqu'au jour du meeting ainsi que durant les démonstrations en vol.  

  • 12:00 La liaison en TBM 700 / Daher TBM 700
  • 12:10 ALAT : Le Caïman / Hélicoptère NH90 Caïman
  • 12:20 Les biplans d'entrainement de la 2e Guerre Mondiale / Bücker Jungmann D-EEVV & Boeing Stearman N2S-3 F-HZDJ
  • 12:28 L'école des jets / Fouga Magister F-GSYD
  • Voltige des champions d'aujourd'hui / Extra 330 EVAA X3

12:36 Pause

  • 14:00 Démo tactique Rafale Marine / 3X Rafale Marine 
  • 14:15 Le Stampe enrubanné / Stampe DL 180 F-PDMI
  • 14:23 Air Races des années 1930 / Caudron-Renault Rafale C.460 F-AZBO
  • 14:33 Air Deco / Staggerwing F-AZJP & Spartan 7W Executive N47W
  • 14:41 Classic Formation / Beechcraft Model 18 N184KP / Beechcraft Model 18 N21FS / Beechcraft Model 18 N223CM  /  DC-3 N431HM
  • 14:54 L'envol du transport aérien / DC-3 F-AZOX / DC-3 F-HVED
  • 15:08 La nouvelle génération du voyage aérien / Airbus A330 F-HLUV ou F-HKYS 
  • 15:16 Royal Jordanian Falcons / EXTRA 330LX RJF01 / RJF02 / RJF03 / RJF04
  • 15:34 Team Raven / RV-8 G-CIBM / G-CMFA / G-OCTO / G-PWII / G-VFDS / G-ZFZF 
  • 15:49 Le Tigre, Hélicoptère d'attaque / Tigre
  • 15:59  Bombardier sous escorte / B-17 G-BEDF / Spitfire MKV G-LFVB
  • 16:09  Les Spitfire / Spitfire MK XIV F-AYXX
  • 16:21 Always / PBY5A Catalina G-PBYA
  • 16:36 Hommage à l'aéronautique navale / Marine Rafale X2 + Avion mystère
  • 16:38 Corée, hélice et jet / F-86 Sabre N80FS / Mustang P-51D G-MRLL
  • 17:03 Mustang & Invader / P-51D G-CMDK / A-26C N4313 / P-51D OO-PSI
  • 17:15 Good morning Vietnam / MIG-17 SP-MIL
  • 17:25 Couteau Delta / Mirage 2000D
  • 17:39 GIGN / Airbus Military CN-235
  • 17:44 Les Phénix / Parachutistes Phenix 
  • 17:52 Midway / Avion mystère 

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