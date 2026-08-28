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Air Legend 2026 à Melun-Villaroche – Le programme des vols du dimanche 6 septembre
Article publié le 1 septembre 2026 par David Dagouret
Découvrez le programme des vols du dimanche 6 septembre à Air Legend 2026 (Melun-Villaroche) : Rafale Marine, Mirage 2000D Couteau Delta, B-17 et GIGN.
Le meeting Air Legend de Melun se tiendra le 05 et 06 septembre prochain, voici une première liste non exhaustive des vols pour le dimanche 6 septembre 2026. Des modifications peuvent être apportées jusqu'au jour du meeting ainsi que durant les démonstrations en vol.
- 12:00 La liaison en TBM 700 / Daher TBM 700
- 12:10 ALAT : Le Caïman / Hélicoptère NH90 Caïman
- 12:20 Les biplans d'entrainement de la 2e Guerre Mondiale / Bücker Jungmann D-EEVV & Boeing Stearman N2S-3 F-HZDJ
- 12:28 L'école des jets / Fouga Magister F-GSYD
- Voltige des champions d'aujourd'hui / Extra 330 EVAA X3
12:36 Pause
- 14:00 Démo tactique Rafale Marine / 3X Rafale Marine
- 14:15 Le Stampe enrubanné / Stampe DL 180 F-PDMI
- 14:23 Air Races des années 1930 / Caudron-Renault Rafale C.460 F-AZBO
- 14:33 Air Deco / Staggerwing F-AZJP & Spartan 7W Executive N47W
- 14:41 Classic Formation / Beechcraft Model 18 N184KP / Beechcraft Model 18 N21FS / Beechcraft Model 18 N223CM / DC-3 N431HM
- 14:54 L'envol du transport aérien / DC-3 F-AZOX / DC-3 F-HVED
- 15:08 La nouvelle génération du voyage aérien / Airbus A330 F-HLUV ou F-HKYS
- 15:16 Royal Jordanian Falcons / EXTRA 330LX RJF01 / RJF02 / RJF03 / RJF04
- 15:34 Team Raven / RV-8 G-CIBM / G-CMFA / G-OCTO / G-PWII / G-VFDS / G-ZFZF
- 15:49 Le Tigre, Hélicoptère d'attaque / Tigre
- 15:59 Bombardier sous escorte / B-17 G-BEDF / Spitfire MKV G-LFVB
- 16:09 Les Spitfire / Spitfire MK XIV F-AYXX
- 16:21 Always / PBY5A Catalina G-PBYA
- 16:36 Hommage à l'aéronautique navale / Marine Rafale X2 + Avion mystère
- 16:38 Corée, hélice et jet / F-86 Sabre N80FS / Mustang P-51D G-MRLL
- 17:03 Mustang & Invader / P-51D G-CMDK / A-26C N4313 / P-51D OO-PSI
- 17:15 Good morning Vietnam / MIG-17 SP-MIL
- 17:25 Couteau Delta / Mirage 2000D
- 17:39 GIGN / Airbus Military CN-235
- 17:44 Les Phénix / Parachutistes Phenix
- 17:52 Midway / Avion mystère
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