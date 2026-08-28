Actualité aéronautique
American Airlines lance une ligne Nice – New York JFK en A321XLR pour l'été 2027
Article publié le 30 août 2026 par David Dagouret
American Airlines renforce sa présence à Nice avec un vol quotidien direct vers New York-JFK dès le 6 mai 2027, opéré en Airbus A321XLR.
American Airlines opèrera à l’été 2027 un vol quotidien direct vers New York JFK.
Après avoir étendu son réseau vers différentes destinations nord-américaines, tout en annualisant son offre vers New York, cette nouvelle annonce d’American Airlines vient conforter sa position de premier aéroport de France, hors Paris, avec 8 liaisons vers les Etats-Unis et de première porte d’accès vers l’Amérique du Nord.
American Airlines renforce en effet sa présence à Nice en ajoutant une seconde liaison entre la Côte d'Azur et les États-Unis, avec un tout nouveau vol vers New York (JFK). Cette nouvelle ligne, dont le lancement est prévu pour le 6 mai, viendra s'ajouter à la liaison existante entre Nice et Philadelphie (PHL) et sera assurée par un Airbus A321XLR de 155 sièges.
American Airlines est en effet la première compagnie aérienne américaine à mettre en service l'A321XLR. Doté de 20 sièges Flagship Suite®, de 12 sièges Premium Economy et de 123 sièges en cabine principale, cet appareil offre une expérience de vol haut de gamme. Tous les passagers voyageant à bord bénéficieront d'une connexion Wi-Fi haut débit et d'un système de divertissement gratuit intégré au dossier du siège, incluant la connectivité Bluetooth.
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