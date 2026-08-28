ANA renforce ses vols internationaux et lance le siège Business THE Room FX

Article publié le 30 août 2026 par David Dagouret

ANA augmente ses fréquences internationales pour le 2nd semestre 2026 et recevra de nouveaux Boeing 787-9 équipés de la suite Business THE Room FX.

ANA annonce une mise à jour de son programme de vols et des services proposés par ANA pour le second semestre de l’exercice financier 2026. Ces ajustements visent à renforcer l’activité de transport de passagers du groupe en s’appuyant sur sa stratégie à deux marques, qui associe ANA et Peach. Dans le cadre de cette révision, ANA poursuivra le développement de son réseau international avec une augmentation de 4 % du nombre de vols par rapport à la même période de l’exercice précédent. La compagnie prendra livraison, dès novembre 2026, de nouveaux Boeing 787-9 équipés de cabines renouvelées.

Afin de répondre notamment à la demande accrue de voyages vers le Japon, ANA va augmenter les fréquences de plusieurs de ses liaisons internationales au cours du second semestre de l’exercice 2026.

La liaison entre Tokyo-Narita et Mumbai sera opérée quotidiennement, tandis que les dessertes de Bangkok et de Singapour au départ de Tokyo-Narita seront renforcées. Dans la région Asie-Pacifique, la ligne Tokyo-Narita-Perth passera également à une fréquence quotidienne.

En Europe, ANA prévoit de porter à une fréquence quotidienne sa liaison entre Tokyo-Haneda et Milan au cours du second semestre (précédemment opérée trois fois par semaine). La date de mise en place des vols supplémentaires et celle de l’ouverture des ventes seront annoncées ultérieurement.

Pour le marché français, ANA maintient sa liaison quotidienne entre Paris et Tokyo-Haneda, à raison de sept allers-retours par semaine.

À partir de novembre 2026, ANA va commencer à prendre livraison de nouveaux Boeing 787-9 proposant de nouveaux sièges et une configuration renouvelée dans l’ensemble des cabines.

Ces appareils seront notamment équipés de THE Room FX, le nouveau siège de Business Class chez ANA, ainsi que de nouveaux sièges en Premium Economy et en Economy. Cette nouvelle configuration permettra à la compagnie d’améliorer le confort des passagers et leur expérience de voyage.

Les premières lignes concernées et les dates de mise en service de ces nouveaux appareils seront annoncées dès leur confirmation.

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