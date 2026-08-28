Delta reprendra ses vols entre New York et Tel-Aviv à compter du 6 septembre

Article publié le 30 août 2026 par David Dagouret

Delta Air Lines reprendra ses vols quotidiens entre l'aéroport international JFK de New York et l'aéroport international Ben Gourion le 6 septembre 2026.

Delta prévoit de reprendre ses vols quotidiens sans escale entre l’aéroport international de New York-JFK et l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv. Le premier vol partira de New York le 6 septembre et arrivera en Israël le lendemain matin. Le vol retour partira de Tel-Aviv le 7 septembre et arrivera à New York plus tard dans la journée.

Ce vol sera assuré par un Airbus A330-900neo de Delta, proposant les classes Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort et Delta Main.

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