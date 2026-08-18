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Direct Fly livre 10 avions Alto NG destinés à la formation des pilotes ukrainiens
Article publié le 19 août 2026 par David Dagouret
Direct Fly a livré dix avions d'entraînement Alto NG à l'Ukraine afin de renforcer la formation de ses pilotes. Financés par la République tchèque et une collecte citoyenne, ces appareils doivent notamment faciliter la transition des futurs pilotes ukrainiens vers les avions de combat occidentaux.
La société tchèque Direct Fly a livré dix avions d'entraînement Alto NG destinés à renforcer la formation des pilotes ukrainiens. Financés notamment par la République tchèque et l'initiative citoyenne « Gift for Putin », ces appareils doivent permettre d'accélérer la formation des futurs pilotes ukrainiens et leur transition vers les avions de combat occidentaux.
Les dix Alto NG ont été remis à l'Ukraine dans le cadre d'un projet soutenu par la Coalition internationale pour les capacités aériennes. Cinq appareils ont été financés par le gouvernement tchèque, tandis que cinq autres ont été acquis grâce à une collecte de fonds menée auprès des citoyens.
Biplace monomoteur équipé d'une avionique moderne, l'Alto NG est destiné à la formation initiale et intermédiaire des pilotes. Son utilisation doit permettre de réduire le coût de la formation et le nombre d'heures de vol nécessaires avant la transition vers des avions de combat occidentaux, notamment les F-16 et les Mirage 2000.
Le projet comprend également la formation des pilotes et des mécaniciens ukrainiens à l'exploitation et à la maintenance de ce nouveau type d'appareil. Les avions peuvent ainsi être rapidement intégrés au dispositif national de formation.
Pour l'Ukraine, cette livraison constitue un moyen d'augmenter les capacités de formation directement sur son territoire. Elle doit également contribuer à la mise en place progressive d'une infrastructure nationale de formation adaptée aux standards occidentaux et de l'OTAN.
Direct Fly produit des avions en série depuis 2006. Outre l'Alto NG, le constructeur tchèque propose notamment le Cruiser, un avion STOL à aile haute. Cette nouvelle coopération avec des partenaires tchèques et internationaux ouvre également de nouvelles perspectives de développement pour l'entreprise.
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