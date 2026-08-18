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easyJet connecte Strasbourg à Bristol pour les fêtes de fin d'année
Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret
easyJet lance une ligne exclusive Strasbourg-Bristol dès le 20 novembre 2026. Deux vols par semaine assurés pour la saison de Noël et l'hiver.
easyJet a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison directe et exclusive entre Strasbourg et Bristol. Dès le 20 novembre 2026, les voyageurs pourront relier les deux villes en un peu moins de deux heures de vol, à raison de deux fréquences hebdomadaires, les lundis et vendredis. Avec cette nouvelle liaison, easyJet opère désormais 11 lignes depuis l'aéroport de Strasbourg, dont 4 à destination du Royaume-Uni.
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