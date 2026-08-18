Actualité aéronautique
United Airlines dévoile une nouvelle cabine Economy Plus sur A321XLR
Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret
United Airlines transforme le siège central en tablette partagée sur la rangée Economy Plus de ses Airbus A321XLR.
United présente sa dernière innovation en United Economy : une rangée de sièges Economy Plus à bord de ses nouveaux Airbus A321XLR offrant davantage d'espace latéral et l'accès à une tablette partagée grâce au siège central laissé libre.
Cette nouvelle offre Economy Plus sera mise en vente à partir de la fin de l'année. United prévoit de proposer cette nouvelle option Economy Plus sur l'ensemble de sa commande de 50 Airbus A321XLR et étudie la possibilité de l'étendre à d'autres types d'appareils à l'avenir.
United sera la seule compagnie aérienne américaine à proposer cette configuration. Cette annonce fait suite à la récente présentation de United Relax Row, plusieurs rangées de sièges à bord de ses Boeing 787 et Boeing 777 qui se transforment en espace de repos horizontal et seront disponibles début 2027.
À bord de chaque A321XLR, une rangée sera équipée de grandes tablettes spécialement conçues, s'étendant d'un accoudoir à l'autre à la place du siège central laissé libre, afin d'offrir aux passagers installés côté hublot ou côté couloir davantage d'espace pour s'installer confortablement lors des vols internationaux de plus longue durée. La tablette est fixée de manière permanente, recouverte d'un revêtement souple à l'aspect cuir et dotée de deux emplacements pour des gobelets. Cet espace supplémentaire vient s'ajouter aux 7,6 cm d'espace supplémentaire pour les jambes déjà proposés en Economy Plus à bord de l'A321XLR.
Sur le même sujet
- 17/08 Accident d'un Cirrus SR-20 de l'armée de l'Air et de l'Espace à Salon-de-Provence
- 17/08 Air France déploie sa nouvelle cabine La Première vers San Francisco
- 17/08 Delta Air Lines lance le premier vol direct Austin – Paris dès mars 2027
- 17/08 easyJet numérise le ravitaillement carburant de ses pilotes avec i6 Group
- 17/08 Korean Air et Asiana Airlines valident leur fusion pour décembre 2026
- 17/08 TAP Air Portugal modernise sa flotte avec une peinture innovante qui réduit ses émissions
- 16/08 easyJet connecte Strasbourg à Bristol pour les fêtes de fin d'année
- 16/08 Embraer livre le premier C-390 Millennium à la République tchèque
- 16/08 Air France dévoile son salon La Première repensé à Paris
- 16/08 United Airlines dévoile une nouvelle cabine Economy Plus sur A321XLR
- 16/08 Emirates lance une liaison en A380 vers Delhi à partir d’octobre
- 16/08 Le premier A350-900 d'Aircalin entre en assemblage final à Toulouse
- 16/08 Volotea s'implante à Clermont-Ferrand avec une ligne vers Porto
- 16/08 Emirates devient la première compagnie aérienne à déployer le Boeing 777-300ERSF pour ses vols cargo
- 16/08 Air Legend 2026 : premiers avions confirmés pour le meeting de Melun
- 08/08 Air France transportera le Pape Léon XIV à l’occasion de sa visite en France du 25 au 28 septembre 2026
- 08/08 Daher Aircraft livre le 400e Kodiak
- 08/08 Airbus : livraisons et commandes du mois de juillet 2026
- 06/08 La Colombie commande deux Embraer KC-390 Millennium
- 06/08 Icelandair loue 6 Airbus A320neo supplémentaires chez Aircastle