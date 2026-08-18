United Airlines dévoile une nouvelle cabine Economy Plus sur A321XLR

Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret

United Airlines transforme le siège central en tablette partagée sur la rangée Economy Plus de ses Airbus A321XLR.

United présente sa dernière innovation en United Economy : une rangée de sièges Economy Plus à bord de ses nouveaux Airbus A321XLR offrant davantage d'espace latéral et l'accès à une tablette partagée grâce au siège central laissé libre.

Cette nouvelle offre Economy Plus sera mise en vente à partir de la fin de l'année. United prévoit de proposer cette nouvelle option Economy Plus sur l'ensemble de sa commande de 50 Airbus A321XLR et étudie la possibilité de l'étendre à d'autres types d'appareils à l'avenir.

United sera la seule compagnie aérienne américaine à proposer cette configuration. Cette annonce fait suite à la récente présentation de United Relax Row, plusieurs rangées de sièges à bord de ses Boeing 787 et Boeing 777 qui se transforment en espace de repos horizontal et seront disponibles début 2027.

À bord de chaque A321XLR, une rangée sera équipée de grandes tablettes spécialement conçues, s'étendant d'un accoudoir à l'autre à la place du siège central laissé libre, afin d'offrir aux passagers installés côté hublot ou côté couloir davantage d'espace pour s'installer confortablement lors des vols internationaux de plus longue durée. La tablette est fixée de manière permanente, recouverte d'un revêtement souple à l'aspect cuir et dotée de deux emplacements pour des gobelets. Cet espace supplémentaire vient s'ajouter aux 7,6 cm d'espace supplémentaire pour les jambes déjà proposés en Economy Plus à bord de l'A321XLR.

Sur le même sujet