Actualité aéronautique

Emirates devient la première compagnie aérienne à déployer le Boeing 777-300ERSF pour ses vols cargo

Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret

Emirates SkyCargo devient le premier opérateur du Boeing 777-300ERSF converti. Vol inaugural réussi entre Hong Kong et Dubaï avec 100 tonnes de fret.  

Boeing 777-300ERSF Emirates SkyCargo

Boeing 777-300ERSF Emirates SkyCargo

© Emirates

Emirates franchit une étape majeure dans l'expansion de sa flotte de fret en devenant la première compagnie aérienne à mettre en service le Boeing 777-300ERSF, un avion de passagers converti en cargo. L'appareil (immatriculé A6-EBK) effectuera son premier vol commercial entre Hong Kong et Dubai, transportant plus de 100 tonnes de marchandises.

Ce Boeing 777-300ERSF converti offre une capacité de charge utile de 100 tonnes et un volume de fret de 811 m³, soit une augmentation de 25 % du volume de fret par rapport au Boeing 777-F cargo d'origine. Avec une capacité de 47 positionnements de palettes, cet avion converti offre 10 emplacements de palettes supplémentaires par rapport au Boeing 777-F classique. Il est donc particulièrement adapté au transport de fret volumineux, tel que les marchandises issues de l'e-commerce. Ce secteur représente actuellement environ 20 % du tonnage mondial de fret aérien, avec une croissance continue prévue pour les années à venir.

Ce Boeing 777-300ERSF converti est le sixième nouvel avion-cargo à rejoindre la flotte d'Emirates SkyCargo depuis mars 2026, après la mise en service de cinq Boeing 777-F d'origine. Dans le cadre de son ambitieuse stratégie de croissance, Emirates SkyCargo prendra également livraison de cinq Boeing 777-F supplémentaires ainsi que d'un autre Boeing 777-300ERSF converti d'ici décembre 2026. En 2027, la compagnie intégrera trois autres Boeing 777-300ERSF convertis à sa flotte.

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