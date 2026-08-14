Actualité aéronautique
Emirates devient la première compagnie aérienne à déployer le Boeing 777-300ERSF pour ses vols cargo
Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret
Emirates SkyCargo devient le premier opérateur du Boeing 777-300ERSF converti. Vol inaugural réussi entre Hong Kong et Dubaï avec 100 tonnes de fret.
Emirates franchit une étape majeure dans l'expansion de sa flotte de fret en devenant la première compagnie aérienne à mettre en service le Boeing 777-300ERSF, un avion de passagers converti en cargo. L'appareil (immatriculé A6-EBK) effectuera son premier vol commercial entre Hong Kong et Dubai, transportant plus de 100 tonnes de marchandises.
Ce Boeing 777-300ERSF converti offre une capacité de charge utile de 100 tonnes et un volume de fret de 811 m³, soit une augmentation de 25 % du volume de fret par rapport au Boeing 777-F cargo d'origine. Avec une capacité de 47 positionnements de palettes, cet avion converti offre 10 emplacements de palettes supplémentaires par rapport au Boeing 777-F classique. Il est donc particulièrement adapté au transport de fret volumineux, tel que les marchandises issues de l'e-commerce. Ce secteur représente actuellement environ 20 % du tonnage mondial de fret aérien, avec une croissance continue prévue pour les années à venir.
Ce Boeing 777-300ERSF converti est le sixième nouvel avion-cargo à rejoindre la flotte d'Emirates SkyCargo depuis mars 2026, après la mise en service de cinq Boeing 777-F d'origine. Dans le cadre de son ambitieuse stratégie de croissance, Emirates SkyCargo prendra également livraison de cinq Boeing 777-F supplémentaires ainsi que d'un autre Boeing 777-300ERSF converti d'ici décembre 2026. En 2027, la compagnie intégrera trois autres Boeing 777-300ERSF convertis à sa flotte.
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