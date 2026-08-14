Actualité aéronautique
Air Legend 2026 : premiers avions confirmés pour le meeting de Melun
Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret
Découvrez la première liste d'avions annoncés pour Air Legend 2026 les 5 et 6 septembre à Melun-Villaroche.
Le programme des vols est identique les deux jours. Il est susceptible d’évoluer jusqu’au jour de l’événement (et même pendant), en fonction des aléas techniques ou météorologiques. Il sera publié quelques jours avant le meeting et mis à jour en temps réel.
Des modifications peuvent être apportées jusqu'au jour du meeting.
- Mirage 2000D – Couteau Delta
- Patrouille de France – Alpha Jet (uniquement le samedi)
- B‑17 Flying Fortress
- Rafale Marine
- Stampe SV-4C (statique)
- PBY-5A Catalina
- F-86 Sabre
- Beech 18 – Classic Formation
- P-51D Mustang – Marinell
- Douglas DC-3 – Classic Formation
- P-51D Mustang – Little Rebel
- A-26C Invader
- SA-341F Gazelle
- Beechcraft D17S Staggerwing
- Stampe SV-4 – Enrubanné
- MiG-17
- SPARTAN 7W EXECUTIVE
- CAUDRON – RENAULT C.460 RAFALE
- Douglas C-53 Skytrooper-17
- Extra 330SC
- ECC665 Tigre ALAT
- A330neo Corsair
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