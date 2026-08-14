Air Legend 2026 : premiers avions confirmés pour le meeting de Melun

Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret

Découvrez la première liste d'avions annoncés pour Air Legend 2026 les 5 et 6 septembre à Melun-Villaroche.

Le programme des vols est identique les deux jours. Il est susceptible d’évoluer jusqu’au jour de l’événement (et même pendant), en fonction des aléas techniques ou météorologiques. Il sera publié quelques jours avant le meeting et mis à jour en temps réel.

Des modifications peuvent être apportées jusqu'au jour du meeting.

Mirage 2000D – Couteau Delta

Patrouille de France – Alpha Jet (uniquement le samedi)

B‑17 Flying Fortress

Rafale Marine

Stampe SV-4C (statique)

PBY-5A Catalina

F-86 Sabre

Beech 18 – Classic Formation

P-51D Mustang – Marinell

Douglas DC-3 – Classic Formation

P-51D Mustang – Little Rebel

A-26C Invader

SA-341F Gazelle

Beechcraft D17S Staggerwing

Stampe SV-4 – Enrubanné

MiG-17

SPARTAN 7W EXECUTIVE

CAUDRON – RENAULT C.460 RAFALE

Douglas C-53 Skytrooper-17

Extra 330SC

ECC665 Tigre ALAT

A330neo Corsair

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