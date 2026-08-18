Actualité aéronautique
Delta Air Lines lance le premier vol direct Austin – Paris dès mars 2027
Article publié le 17 août 2026 par David Dagouret
Delta ouvrira le 27 mars 2027 la première ligne directe entre Austin (Texas) et Paris-CDG en Airbus A330-900neo.
Un vol quotidien estival reliera Austin (AUS) au Texas à Paris-Charles de Gaulle (CDG) à partir du 27 mars 2027, opéré en Airbus A330-900 de Delta.
À compter du 27 mars 2027, Delta lancera la toute première liaison sans escale entre Austin (AUS - Texas) et Paris-Charles de Gaulle (CDG), devenant ainsi la seule compagnie aérienne américaine à proposer un vol direct entre Austin et l’Europe.
Au-delà d’un accès sans escale à la Ville Lumière, les voyageurs bénéficieront de correspondances vers près de 70 destinations en Europe, en Inde et en Afrique grâce au partenariat de joint-venture entre Delta et Air France-KLM.
La ligne sera exploitée quotidiennement pendant la saison estivale, offrant une liaison haut de gamme entre Austin et l’une des principales portes d’entrée de l’Europe. Les clients profiteront de l’expérience internationale premium de Delta à bord de l’Airbus A330-900neo, équipé de quatre classes de voyage distinctes : Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort et Delta Main.
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