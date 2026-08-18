Actualité aéronautique
easyJet numérise le ravitaillement carburant de ses pilotes avec i6 Group
Article publié le 17 août 2026 par David Dagouret
easyJet intègre la technologie numérique eHandshake d'i6 Group pour ses pilotes : jusqu'à 10 000 tonnes de CO2 économisées par an et fin du papier.
easyJet annonce un nouveau partenariat avec le fournisseur de technologies aéronautiques i6 Group pour déployer sa plateforme de ravitaillement numérique eHandshake à travers le réseau de la compagnie, modernisant ainsi la façon dont le carburant est commandé, livré et vérifié.
easyJet intégrera la technologie eHandshake d'i6 Group à sa plateforme pilote ETechlog existante, permettant aux pilotes d'easyJet de commander et de confirmer le carburant de façon numérique, en leur fournissant des informations plus précises pour réduire la consommation de carburant et les émissions — avec des économies potentielles pouvant atteindre 10 000 tonnes de CO₂ par an.
Cette initiative s'inscrit dans la démarche continue d'easyJet visant à améliorer la qualité des données, à réduire les approvisionnements en carburants inutiles et à accroître l'efficacité opérationnelle de son réseau. En remplaçant les processus papier par un flux de travail carburant entièrement numérique, la plateforme connecte les pilotes, les fournisseurs de carburant et les équipes opérationnelles en temps réel, fluidifiant les communications et améliorant la précision des commandes et des livraisons de carburant. Cette transition permettra également d'économiser environ 600 000 feuilles de papier par an.
La technologie permettra également d'assurer une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des approvisionnements en carburant à travers l'ensemble des opérations, en veillant à ce que les aéronefs reçoivent la quantité de carburant strictement nécessaire — ce qui entraînera des réductions tant des coûts que des émissions, en évitant un poids inutile à l'appareil et la consommation supplémentaire qui en découle.
La plateforme sera intégrée aux systèmes technologiques destinés aux pilotes d'easyJet et intégrée progressivement — avec un déploiement initial couvrant environ la moitié du réseau de la compagnie, qui devrait s'étendre à environ 90 % des destinations au cours des trois prochaines années.
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