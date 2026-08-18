Actualité aéronautique
TAP Air Portugal modernise sa flotte avec une peinture innovante qui réduit ses émissions
Article publié le 17 août 2026 par David Dagouret
Une nouvelle technologie de peinture permet d'alléger chaque avion jusqu'à 26 kg.
TAP Air Portugal a mené avec succès des essais opérationnels d'une nouvelle technologie de peinture aéronautique allégée, capable de réduire le poids de ses appareils jusqu'à 26 kg par avion. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à améliorer son efficacité opérationnelle, réduire sa consommation de carburant et limiter son impact environnemental.
Les essais, réalisés avec la formulation Aerobase UPD développée par AkzoNobel Aerospace Coatings, ont démontré une réduction de 36 % de l'épaisseur totale de la couche de base par rapport au procédé traditionnel à deux couches, tout en garantissant les mêmes standards de durabilité, d'esthétique et de qualité de finition exigés dans l'aviation commerciale.
Les premiers tests, effectués sur un Airbus A320 de TAP Air Portugal, ont permis de réduire le poids de l'appareil de 24 kg. À la suite de ces résultats concluants, un second A320 a été peint avec cette technologie, tandis qu'un déploiement progressif sur l'ensemble de la flotte est désormais à l'étude.
À terme, l'application de cette peinture allégée à l'ensemble des avions de TAP Air Portugal pourrait permettre d'économiser environ 428,5 tonnes de carburant par an, soit plus de 500 000 euros d'économies annuelles, tout en réduisant les émissions de CO₂ d'environ 1 353 tonnes par an.
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