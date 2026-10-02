Accident mortel d'un Elixir Aircraft à l'aéroport de Rochefort

Article publié le 2 octobre 2026 par David Dagouret

Un Elixir Aircraft s'est écrasé en bout de piste, entraînant le décès des deux pilotes d'essai présents à bord.

Un drame a frappé l'aviation générale et l'industrie aéronautique française ce jeudi matin. Un appareil produit par le constructeur rochelais Elixir Aircraft s'est écrasé vers 10h30 lors d'une phase de vol à l'aéroport de Rochefort-Saint-Agnant (Charente-Maritime).



L'accident a coûté la vie aux deux pilotes d'essai qui se trouvaient à bord du monomoteur biplace.



D'après les premiers éléments recueillis sur place, l'appareil s'est crashé en bout de piste au cours des manœuvres de vol. L'avion a terminé sa course à l'intérieur du périmètre militaire de la base aérienne 721 (BA 721) de Rochefort-Saint-Agnant. Aucune autre victime ni blessé au sol n'est à déplorer dans l'enceinte de la base.



Les services de secours et les pompiers du site ont rapidement été dépêchés sur les lieux de l'impact, mais n'ont pu que constater le décès des deux membres d'équipage.



Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte sous l'autorité du parquet compétent pour déterminer les causes exactes du crash. Les investigations ont été confiées à la Gendarmerie des transports aériens (GTA).



Parallèlement, les enquêteurs du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) sont attendus sur place pour procéder à la reconstitution de la trajectoire, à l'analyse de l'épave et à l'étude des données télémétriques afin d'identifier l'origine technique ou humaine du drame.



Ce crash marque un coup dur pour le jeune constructeur français Elixir Aircraft, dont les biplaces en matériaux composites de nouvelle génération sont en pleine phase de déploiement et de livraisons auprès des écoles de pilotage et des aéroclubs.

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