Actualité aéronautique
L'application de préparation de vol SDVFR lance officiellement sa version Web sur PC, Mac et Linux
Article publié le 23 septembre 2026 par David Dagouret
SDVFR annonce le passage en production de SDVFR Web. Préparez vos navigations aéronautiques depuis n'importe quel ordinateur, sans surcoût sur votre abonnement.
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Après une phase d'essais en version bêta étalée sur plusieurs mois, l'éditeur de l'application d'aide à la navigation VFR SDVFR a annoncé le passage en production officiel de SDVFR Web au début du mois de septembre 2026.
Cette déclinaison navigateur permet aux pilotes de l'aviation générale de concevoir et planifier leurs navigations directement depuis un poste fixe, indépendamment du système d'exploitation utilisé (Windows, macOS ou Linux).
L'utilisation de SDVFR Web s'appuie sur une architecture multiplateforme simplifiée :
- Compte unique : Les utilisateurs se connectent à l'interface Web à l'aide de leurs identifiants habituels utilisés sur l'application mobile (tablettes et smartphones) ;
- Facturation : L'accès à la déclinaison Web est directement inclus dans l'abonnement SDVFR existant, sans frais supplémentaires pour les abonnés.
À l'occasion de ce déploiement, l'interface s'enrichit d'un encart d'information présentant les évolutions régulières du service. Parmi les outils opérationnels déjà intégrés figurent :
- La gestion des points de report et repères personnalisés ;
- L'analyse et la gestion des traces de vol enregistrées.
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