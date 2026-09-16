Dédale lance la collection Waypoint WP-01 : des chronographes d'aviation assemblés en France

Article publié le 19 septembre 2026 par David Dagouret

La marque horlogère française Dédale ouvre les réservations de sa première collection de chronographes d'aviation, la Waypoint WP-01, animée par un calibre à roue à colonnes.

La marque française Dédale franchit une étape dans son développement avec l'ouverture, depuis le 18 septembre 2026, des réservations pour sa toute nouvelle ligne de garde-temps baptisée Waypoint WP-01. Commercialisée directement via la plateforme en ligne du fabricant, cette série de chronographes d'inspiration aéronautique s'adresse aux passionnés d'aviation comme aux amateurs d'horlogerie technique, en proposant des pièces dessinées et assemblées sur le territoire national.

Cette première gamme se décline en quatre variantes numérotées, chacune éditée à 150 exemplaires, articulées autour d'un cahier des charges pensé pour répondre aux contraintes d'utilisation en cockpit.

Sur le plan de la conception extérieure, la collection Waypoint WP-01 adopte des attributs caractéristiques des montres de pilote traditionnelles tout en intégrant des matériaux contemporains. Le boîtier intègre des cadrans à structure « sandwich », complétés par des index appliqués et des aiguilles facettées pour optimiser la lisibilité. La mesure des temps courts repose sur une lunette bidirectionnelle de 60 clics munie d'un insert en verre saphir inrayable.

Pour garantir la durabilité en environnement opérationnel, l'ensemble affiche une étanchéité contrôlée à 10 bars (100 mètres) ainsi qu'une protection renforcée contre les champs magnétiques. Les modèles sont proposés sur bracelet en cuir italien ou sur le bracelet métallique WingSteel en acier inoxydable, doté d'un fermoir à micro-réglage intégré.

Sous le cadran, Dédale a fait le choix du mouvement chronographe automatique TMI NE86 d'origine japonaise. Reconnu pour sa robustesse et sa précision architecturelle, ce calibre intègre deux complications majeures de la haute horlogerie :

Roue à colonnes et embrayage vertical : Une combinaison technique qui assure un enclenchement doux et précis de la trotteuse de chronographe, évitant les sauts d'aiguille au démarrage.

Performances chronométriques : Le mécanisme oscille à une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz), dispose d'un système de remontage bidirectionnel et offre une réserve de marche supérieure à 45 heures.

Chaque modèle de la série Waypoint WP-01 se distingue par le traitement de son cadran et l'application de matière luminescente :