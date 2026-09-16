Actualité aéronautique
Dédale lance la collection Waypoint WP-01 : des chronographes d'aviation assemblés en France
Article publié le 19 septembre 2026 par David Dagouret
La marque horlogère française Dédale ouvre les réservations de sa première collection de chronographes d'aviation, la Waypoint WP-01, animée par un calibre à roue à colonnes.
La marque française Dédale franchit une étape dans son développement avec l'ouverture, depuis le 18 septembre 2026, des réservations pour sa toute nouvelle ligne de garde-temps baptisée Waypoint WP-01. Commercialisée directement via la plateforme en ligne du fabricant, cette série de chronographes d'inspiration aéronautique s'adresse aux passionnés d'aviation comme aux amateurs d'horlogerie technique, en proposant des pièces dessinées et assemblées sur le territoire national.
Cette première gamme se décline en quatre variantes numérotées, chacune éditée à 150 exemplaires, articulées autour d'un cahier des charges pensé pour répondre aux contraintes d'utilisation en cockpit.
Sur le plan de la conception extérieure, la collection Waypoint WP-01 adopte des attributs caractéristiques des montres de pilote traditionnelles tout en intégrant des matériaux contemporains. Le boîtier intègre des cadrans à structure « sandwich », complétés par des index appliqués et des aiguilles facettées pour optimiser la lisibilité. La mesure des temps courts repose sur une lunette bidirectionnelle de 60 clics munie d'un insert en verre saphir inrayable.
Pour garantir la durabilité en environnement opérationnel, l'ensemble affiche une étanchéité contrôlée à 10 bars (100 mètres) ainsi qu'une protection renforcée contre les champs magnétiques. Les modèles sont proposés sur bracelet en cuir italien ou sur le bracelet métallique WingSteel en acier inoxydable, doté d'un fermoir à micro-réglage intégré.
Sous le cadran, Dédale a fait le choix du mouvement chronographe automatique TMI NE86 d'origine japonaise. Reconnu pour sa robustesse et sa précision architecturelle, ce calibre intègre deux complications majeures de la haute horlogerie :
Roue à colonnes et embrayage vertical : Une combinaison technique qui assure un enclenchement doux et précis de la trotteuse de chronographe, évitant les sauts d'aiguille au démarrage.
Performances chronométriques : Le mécanisme oscille à une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz), dispose d'un système de remontage bidirectionnel et offre une réserve de marche supérieure à 45 heures.
Chaque modèle de la série Waypoint WP-01 se distingue par le traitement de son cadran et l'application de matière luminescente :
- Alfa Zulu : Arbore un cadran grainé marron dégradé fait main, associé à un Super-LumiNova® « Old radium » Grade X1 au rendu vintage. (Proposé à partir de 1 750 € en tarif fondateur, pour un prix public final de 1 950 €).
- November : Présente un cadran noir soleillé satiné avec traitement Super-LumiNova® C3 Grade X2. (Proposé à partir de 1 750 € en tarif fondateur, prix public 1 950 €).
- Papa : Associe un cadran argenté à un contour noir émaillé, également doté de Super-LumiNova® C3 Grade X2. (Proposé à partir de 1 750 € en tarif fondateur, prix public 1 950 €).
- Sidus : Constitue la version haut de gamme de la collection avec un cadran façonné en véritable roche météorite entouré d'un cerclage émaillé noir. (Proposé à partir de 1 999 € en tarif fondateur, pour un prix public fixé à 2 280 €).
- 16:31 Air Canada déploie son premier Airbus A321XLR sur la liaison Lyon–Montréal
- 16:19 AIRCAIRO passe une commande ferme pour 15 Airbus A320neo
- 16:00 Dédale lance la collection Waypoint WP-01 : des chronographes d'aviation assemblés en France
- 11/09 La DGA livre les deux premiers avions Falcon 2000 LXS Albatros à la Marine nationale
- 11/09 Kepplair Evolution lève 6 M€ pour accélérer le développement du bombardier d'eau KEPPLAIR 72
- 11/09 Corsair devient le premier partenaire aérien français de revolut
- 11/09 Bilan Airbus août 2026 : 57 livraisons et 67 commandes brutes enregistrées
- 11/09 AIR LEGEND 2026 : 35 000 spectateurs réunis à Melun-Villaroche pour un bilan exceptionnel
- 11/09 Emirates recrute son personnel navigant commercial dans cinq villes françaises en septembre 2026
- 11/09 ANA Holdings renforce sa flotte régionale avec 8 Embraer E190-E2 supplémentaires
- 11/09 JPO BA 113 Saint-Dizier 2026 : programme et horaires des démonstrations
- 10/09 Air Canada lance deux nouvelles liaisons directes vers la France pour l'été 2027
- 10/09 Commande historique de 40 ATR 72-600 par la compagnie indienne FLY91
- 10/09 Embraer franchit le cap historique de la livraison de son 2 000e E-Jet
- 10/09 Résultats TAP Air Portugal du premier semestre 2026 : chiffre d'affaires en hausse malgré la pression du carburant
- 10/09 L'AéroRun arrive à Lyon-Bron le 27 septembre
- 08/09 Air Legend 2026 : démonstration des Royal Jordanian Falcons
- 08/09 Air Legend 2026 : première participation du Douglas A-26 Invader
- 08/09 Le premier Airbus A350 de KLM effectue son premier vol à Toulouse
- 07/09 Air Legend 2026 : Corsair présente son Airbus A330neo