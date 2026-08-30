Air Legend 2026 : Corsair présente son Airbus A330neo

Article publié le 7 septembre 2026 par David Dagouret

Corsair a présenté pour la première fois son Airbus A330neo lors du meeting aérien Air Legend de Melun-Villaroche.

Ce week-end s'est tenu le meeting aérien Air Legend sur l'aérodrome de Melun-Villaroche. Pour la première fois, la compagnie aérienne française Corsair a présenté l'un de ses Airbus A330neo aux spectateurs de l'événement.

La compagnie avait déjà présenté son appareil lors de la fête aérienne Le Temps des Hélices, organisée à Cerny - La Ferté-Alais. Il s'agissait alors d'une première présentation de l'A330neo de Corsair dans le cadre d'un meeting aérien. Sa venue à Melun-Villaroche constitue donc une nouvelle étape, avec cette fois une présentation au-dessus de l'aérodrome.

L'Airbus A330neo a ainsi intégré le programme aérien du meeting aux côtés des nombreux avions historiques et militaires présents durant le week-end.

La compagnie française avait également installé un stand sur le tarmac de l'aérodrome de Melun-Villaroche. Les visiteurs pouvaient ainsi découvrir davantage l'univers de Corsair et échanger autour de la compagnie et de ses activités.

La présence de Corsair à Air Legend aura donc permis de réunir sur un même événement une partie de son activité commerciale au sol et un de ses Airbus A330neo dans le ciel de Melun-Villaroche.

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