Actualité aéronautique
Air Legend 2026 : Corsair présente son Airbus A330neo
Article publié le 7 septembre 2026 par David Dagouret
Corsair a présenté pour la première fois son Airbus A330neo lors du meeting aérien Air Legend de Melun-Villaroche.
Ce week-end s'est tenu le meeting aérien Air Legend sur l'aérodrome de Melun-Villaroche. Pour la première fois, la compagnie aérienne française Corsair a présenté l'un de ses Airbus A330neo aux spectateurs de l'événement.
La compagnie avait déjà présenté son appareil lors de la fête aérienne Le Temps des Hélices, organisée à Cerny - La Ferté-Alais. Il s'agissait alors d'une première présentation de l'A330neo de Corsair dans le cadre d'un meeting aérien. Sa venue à Melun-Villaroche constitue donc une nouvelle étape, avec cette fois une présentation au-dessus de l'aérodrome.
L'Airbus A330neo a ainsi intégré le programme aérien du meeting aux côtés des nombreux avions historiques et militaires présents durant le week-end.
La compagnie française avait également installé un stand sur le tarmac de l'aérodrome de Melun-Villaroche. Les visiteurs pouvaient ainsi découvrir davantage l'univers de Corsair et échanger autour de la compagnie et de ses activités.
La présence de Corsair à Air Legend aura donc permis de réunir sur un même événement une partie de son activité commerciale au sol et un de ses Airbus A330neo dans le ciel de Melun-Villaroche.
Pour voir la vidéo, cliquer sur l'image :
Sur le même sujet
- 08:26 Air Legend 2026 : Corsair présente son Airbus A330neo
- 06/09Un Boeing 767 d'Amazon Prime Air sort de piste à Miami
- 06/09 Air Legend 2026 : Le Vought F4U-5N Corsair F-AZEG fait son retour avec une livrée Marine Nationale
- 06/09Air Legend 2026 à Melun-Villaroche – Le programme des vols du dimanche 6 septembre (MAJ le 06/09 10:00)
- 05/09Crash d'un F-4 Phantom lors d'un meeting aérien en Grèce, deux pilotes tués
- 05/09Air Legend 2026 à Melun-Villaroche – Le programme des vols du samedi 5 septembre (MAJ le 05/09)
- 03/09 Le KEPPLAIR 72 débute sa campagne d'essais à Toulouse-Blagnac
- 03/09 Viraj Aero lève 4,5 M€ pour sa propulsion bas carbone et vise un premier vol en 2027
- 03/09 Air France inaugure son nouveau salon au Terminal 3 de Francfort
- 03/09 JPO BA 113 Saint-Dizier 2026 : programme et horaires des démonstrations
- 31/08 42e Rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal
- 30/08 Le premier Airbus A350-900 d'Aircalin se dévoile à Toulouse
- 30/08 American Airlines lance une ligne Nice – New York JFK en A321XLR pour l'été 2027
- 30/08 United Airlines renforce son réseau en France avec 3 liaisons directes en 2027
- 30/08 Delta reprendra ses vols entre New York et Tel-Aviv à compter du 6 septembre
- 30/08 ANA renforce ses vols internationaux et lance le siège Business THE Room FX
- 30/08 Embraer Phenom 300EV certifié avec le système Garmin Emergency Autoland
- 26/08 Korean Air lance un vol quotidien Séoul – Hiroshima dès décembre 2026
- 23/08 Le nouvel Airbus A380 FlightLab arrive en France (photos)
- 23/08 Textron Aviation livre le 500e jet Cessna Citation CJ4