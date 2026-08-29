Actualité aéronautique
Air Legend 2026 : Le Vought F4U-5N Corsair F-AZEG fait son retour avec une livrée Marine Nationale
Article publié le 6 septembre 2026 par David Dagouret
Quelques semaines après avoir quitté La Ferté-Alais, le Vought F4U-5N Corsair F-AZEG a fait son retour en région parisienne à l'occasion de l'Air Legend de Melun-Villaroche, arborant désormais une livrée aux couleurs de l'Aéronautique navale.
Le Vought F4U-5N Corsair F-AZEG dévoile sa livrée Marine Nationale à Air Legend
© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net
Le 3 juillet dernier, nous vous annoncions le départ du Vought F4U-5N Corsair, immatriculé F-AZEG, de l'aérodrome de La Ferté-Alais (revoir l'actualité : . L'appareil, étroitement lié à la famille Salis depuis plus de 40 ans, avait alors quitté la plateforme francilienne pour rejoindre le sud de la France.
Ce week-end, à l'occasion du meeting aérien Air Legend de Melun-Villaroche, le célèbre chasseur américain a fait son retour en région parisienne. Le F4U-5N Corsair est cette fois apparu sous une nouvelle livrée, inspirée de celle portée par les appareils de la Marine Nationale.
Une nouvelle identité particulièrement symbolique pour cet avion qui retrouve ainsi les couleurs de l'Aéronautique navale, plusieurs décennies après la période durant laquelle les Corsair ont servi au sein de la Marine française.
La présence du F-AZEG à Air Legend a également été marquée par un moment fort. Un hommage lui a été rendu en vol avec un passage aux côtés de deux Rafale de la Marine Nationale.
Cette formation réunissant un Corsair historique et les chasseurs de combat actuellement en service dans la Marine a offert une séquence particulièrement symbolique aux spectateurs présents à Melun-Villaroche.
Après plus de quatre décennies associées à La Ferté-Alais et à la famille Salis, le F-AZEG poursuit donc désormais son histoire sous une nouvelle apparence. Son retour lors d'Air Legend, accompagné de deux Rafale de la Marine Nationale, aura constitué l'un des moments marquants du meeting.
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