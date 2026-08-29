Air Legend 2026 à Melun-Villaroche – Le programme des vols du samedi 5 septembre (MAJ le 05/09)

Article publié le 5 septembre 2026 par David Dagouret

Découvrez le programme des vols du samedi 5 septembre à Air Legend 2026 (Melun-Villaroche) : Patrouille de France, Rafale Marine, B-17, MIG-17 et GIGN.

Le meeting Air Legend de Melun se tiendra le 05 et 06 septembre prochain, voici une première liste non exhaustive des vols pour le samedi 05 septembre 2026. Des modifications peuvent être apportées jusqu'au jour du meeting ainsi que durant les démonstrations en vol.

12:00 GIGN / Airbus Military CN-235

12:08 Les Phénix / Parachutistes

/ Parachutistes 12:16 La liaison en TBM 700 / Daher TBM 700

/ Daher TBM 700 12:26 ALAT : Le Caïman / Hélicoptère NH90 Caïman

/ Hélicoptère NH90 Caïman 12:36 Voltige d'antan - Les biplans d'entrainement de la 2e Guerre Mondiale / Bücker Jungmann D-EEVV & Boeing Stearman N2S-3 F-HZDJ

/ Bücker Jungmann D-EEVV & Boeing Stearman N2S-3 F-HZDJ 12:44 Voltige des champions d'aujourd'hui / Extra 330 EVAA X3

12:57 Pause

14:00 C outeau Delta / Mirage 2000D

/ Mirage 2000D 14:14 Le Stampe enrubanné / Stampe DL 180 F-PDMI

/ Stampe DL 180 F-PDMI 14:22 Air Races des années 1930 / Caudron-Renault Rafale C.460 F-AZBO

/ Caudron-Renault Rafale C.460 F-AZBO 14:32 Air Deco / Staggerwing F-AZJP & Spartan 7W Executive N47W

/ Staggerwing F-AZJP & Spartan 7W Executive N47W 14:40 Classic Formation / Beechcraft Model 18 N184KP / Beechcraft Model 18 N21FS / Beechcraft Model 18 N223CM / DC-3 N431HM

/ Beechcraft Model 18 N184KP / Beechcraft Model 18 N21FS / Beechcraft Model 18 N223CM / DC-3 N431HM 14:53 L'envol du transport aérien / DC-3 F-AZOX / DC-3 F-HVED

15:03 La nouvelle génération du voyage aérien / Airbus A330 F-HLUV ou F-HKYS

/ Airbus A330 F-HLUV ou F-HKYS 15:11 Royal Jordanian Falcons / EXTRA 330LX RJF01 / RJF02 / RJF03 / RJF04

/ EXTRA 330LX RJF01 / RJF02 / RJF03 / RJF04 15:29 Team Raven / RV-8 G-CIBM / G-CMFA / G-OCTO / G-PWII / G-VFDS / G-ZFZF

/ RV-8 G-CIBM / G-CMFA / G-OCTO / G-PWII / G-VFDS / G-ZFZF 15:44 Le Tigre, Hélicoptère d'attaque / Tigre

/ Tigre 15:54 Patrouille de France / Alpha Jet

/ Alpha Jet 16:29 Always / PBY5A Catalina G-PBYA

/ PBY5A Catalina G-PBYA 16:44 Bombardier sous escorte / B-17 G-BEDF / Spitfire MKV G-LFVB

/ B-17 G-BEDF / Spitfire MKV G-LFVB 16:54 Les Spitfire / Spitfire MK XIV F-AYXX

/ Spitfire MK XIV F-AYXX 17:06 Hommage à l'aéronautique navale / 2x Rafale Marine + Corsair

17:10 Midway /Corsair F-AZEG

17:18 Démo tactique Rafale Marine / 3X Rafale Marine

/ 3X Rafale Marine 17:46 Corée, hélice et jet / F-86 Sabre N80FS / Mustang P-51D G-MRLL

/ F-86 Sabre N80FS / Mustang P-51D G-MRLL 17:54 Mustang & Invader / P-51D G-CMDK / A-26C N4313 / P-51D OO-PSI

/ P-51D G-CMDK / A-26C N4313 / P-51D OO-PSI 18:06 Good morning Vietnam / MIG-17 SP-MIL

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