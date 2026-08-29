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Air Legend 2026 à Melun-Villaroche – Le programme des vols du samedi 5 septembre (MAJ le 05/09)
Article publié le 5 septembre 2026 par David Dagouret
Découvrez le programme des vols du samedi 5 septembre à Air Legend 2026 (Melun-Villaroche) : Patrouille de France, Rafale Marine, B-17, MIG-17 et GIGN.
Le meeting Air Legend de Melun se tiendra le 05 et 06 septembre prochain, voici une première liste non exhaustive des vols pour le samedi 05 septembre 2026. Des modifications peuvent être apportées jusqu'au jour du meeting ainsi que durant les démonstrations en vol.
- 12:00 GIGN / Airbus Military CN-235
- 12:08 Les Phénix / Parachutistes
- 12:16 La liaison en TBM 700 / Daher TBM 700
- 12:26 ALAT : Le Caïman / Hélicoptère NH90 Caïman
- 12:36 Voltige d'antan - Les biplans d'entrainement de la 2e Guerre Mondiale / Bücker Jungmann D-EEVV & Boeing Stearman N2S-3 F-HZDJ
- 12:44 Voltige des champions d'aujourd'hui / Extra 330 EVAA X3
12:57 Pause
- 14:00 Couteau Delta / Mirage 2000D
- 14:14 Le Stampe enrubanné / Stampe DL 180 F-PDMI
- 14:22 Air Races des années 1930 / Caudron-Renault Rafale C.460 F-AZBO
- 14:32 Air Deco / Staggerwing F-AZJP & Spartan 7W Executive N47W
- 14:40 Classic Formation / Beechcraft Model 18 N184KP / Beechcraft Model 18 N21FS / Beechcraft Model 18 N223CM / DC-3 N431HM
- 14:53 L'envol du transport aérien / DC-3 F-AZOX / DC-3 F-HVED
- 15:03 La nouvelle génération du voyage aérien / Airbus A330 F-HLUV ou F-HKYS
- 15:11 Royal Jordanian Falcons / EXTRA 330LX RJF01 / RJF02 / RJF03 / RJF04
- 15:29 Team Raven / RV-8 G-CIBM / G-CMFA / G-OCTO / G-PWII / G-VFDS / G-ZFZF
- 15:44 Le Tigre, Hélicoptère d'attaque / Tigre
- 15:54 Patrouille de France / Alpha Jet
- 16:29 Always / PBY5A Catalina G-PBYA
- 16:44 Bombardier sous escorte / B-17 G-BEDF / Spitfire MKV G-LFVB
- 16:54 Les Spitfire / Spitfire MK XIV F-AYXX
- 17:06 Hommage à l'aéronautique navale / 2x Rafale Marine + Corsair
- 17:10 Midway /Corsair F-AZEG
- 17:18 Démo tactique Rafale Marine / 3X Rafale Marine
- 17:46 Corée, hélice et jet / F-86 Sabre N80FS / Mustang P-51D G-MRLL
- 17:54 Mustang & Invader / P-51D G-CMDK / A-26C N4313 / P-51D OO-PSI
- 18:06 Good morning Vietnam / MIG-17 SP-MIL
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