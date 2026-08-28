Actualité aéronautique

Viraj Aero lève 4,5 M€ pour sa propulsion bas carbone et vise un premier vol en 2027

Article publié le 3 septembre 2026 par David Dagouret

La startup toulousaine Viraj Aero boucle une levée de 4,5 M€ pour tester son démonstrateur Ailefroide dès 2027 et lancer le moteur EYJA en 2029.  

Viraj Aero lève 4,5 M€ pour sa technologie de propulsion à injection de vapeur

Viraj Aero lève 4,5 M€ pour sa technologie de propulsion à injection de vapeur

© Viraj Aero

Installée sur le site de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, Viraj Aero vient de boucler une levée de fonds de 4,5 millions d’euros, menée par IRDI Capital Investissement, pour accélérer le développement de sa technologie de propulsion bas carbone.

Son principe : récupérer l’eau naturellement présente dans les gaz d’échappement du moteur pour la réinjecter sous forme de vapeur dans la turbine, avec l’ambition d’améliorer son rendement et de réduire à la fois la consommation de carburant, les émissions de CO₂ et certains effets non-CO₂ de l’aviation. 

Prochaine étape : faire voler dès 2027 Ailefroide, un démonstrateur quatre places équipé d’une turbine à injection de vapeur. Viraj Aero prépare parallèlement EYJA, son premier système propulsif destiné à l’aviation légère, dont la commercialisation est visée à l’horizon 2029. 

Fondée en 2024, la startup compte aujourd’hui 15 collaborateurs et entend s’appuyer sur les compétences scientifiques, technologiques et industrielles du bassin aéronautique toulousain pour faire émerger une nouvelle génération de propulsion bas carbone.

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