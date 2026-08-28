United Airlines renforce son réseau en France avec 3 liaisons directes en 2027

Article publié le 30 août 2026 par David Dagouret

United Airlines annonce l'ouverture de lignes directes vers New York, Washington et Denver au départ de Marseille, Toulouse et Paris-CDG dès l'été 2027.

United Airlines annonce une expansion majeure de son réseau au départ de la France avec trois nouvelles liaisons sans escale : une liaison saisonnière quotidienne entre Marseille (MRS) et New York/Newark (EWR), à compter du 5 juin 2027 ; une liaison exploitée presque toute l’année entre l’aéroport de Toulouse-Blagnac (TLS) et Washington-Dulles (IAD), à compter du 27 avril 2027 ; et une liaison exploitée presque toute l’année entre l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Denver (DEN), à compter du 28 mai 2027. L’ouverture de ces trois liaisons reste soumise à l’approbation des autorités gouvernementales. United sera la seule compagnie aérienne à relier Toulouse et Marseille aux États-Unis sans escale.

Ces trois nouvelles liaisons viendront compléter les vols déjà proposés par United entre la France et les États-Unis : des vols quotidiens toute l’année entre Paris-Charles de Gaulle et ses hubs de New York/Newark (EWR), Washington-Dulles (IAD) et Chicago-O’Hare (ORD) ; une liaison entre Paris-Charles de Gaulle et San Francisco (SFO), exploitée presque toute l’année ; ainsi que des vols saisonniers sans escale au départ de Nice vers New York/Newark (EWR) et Washington-Dulles (IAD). Au total, United desservira quatre destinations en France au départ des États-Unis, plus que toute autre compagnie aérienne, et opérera jusqu’à 11 vols quotidiens sans escale entre les deux pays. La capacité totale en sièges augmentera de près de 30 % au cœur de l’été 2027.

Les nouvelles liaisons de United au départ de Marseille et Toulouse seront assurées par le tout nouvel appareil de la compagnie destiné aux vols internationaux, l’A321XLR « Born to Explore ».

Les nouvelles liaisons au départ de la France s’inscrivent dans la plus importante expansion internationale de l’histoire de United, avec dix nouvelles destinations et trois nouvelles liaisons en Europe et en Asie. Dès mars 2027, la compagnie desservira dix nouvelles destinations en Europe et en Asie, dont huit ne sont desservies par aucune autre compagnie aérienne américaine : Okinawa (Japon), au départ de San Francisco (SFO) ; Toulouse, au départ de Washington-Dulles (IAD) ; Luxembourg, Marseille, Ibiza et Valence (Espagne), Terceira (Portugal), Ljubljana (Slovénie), Olbia (Sardaigne), et Catane (Sicile), au départ de New York/Newark (EWR). L’Airbus A321XLR « Born to Explore » accompagnera le développement international de United à l’été 2027 en desservant les nouvelles destinations d’Ibiza, Luxembourg, Marseille, Toulouse et Valence.

Outre ces dix nouvelles destinations, United prévoit également d’ouvrir de nouvelles liaisons entre Los Angeles et Osaka au Japon, Washington et Milan en Italie, ainsi qu’entre Denver et Paris, et de reprendre ses vols entre San Francisco et Tel-Aviv, en Israël. United desservira davantage de destinations au Japon, en Espagne, au Portugal, en Italie et en France que toute autre compagnie aérienne américaine. Elle est également la seule compagnie aérienne américaine à desservir Osaka depuis deux villes de la partie continentale des États-Unis.

United reconduira par ailleurs à l’été 2027 les nouvelles destinations inaugurées à l’été 2026, avec des vols au départ de New York/Newark vers Split en Croatie, Bari en Italie, Glasgow en Écosse et Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne.

Marseille (MRS) – New York/Newark (EWR)

Vol UA 601 : de MRS à EWR, départ à 10h30, arrivée à 13h45, quotidien, en Airbus A321XLR, du 5 juin au 30 octobre 2027.

Vol UA 600 : de EWR à MRS, départ à 18h20, arrivée à 08h30⁺¹, quotidien, en Airbus A321XLR, du 4 juin au 29 octobre 2027.

Toulouse (TLS) – Washington-Dulles (IAD)

Vol UA 221 : de TLS à IAD, départ à 10h15, arrivée à 13h25, quotidien, en Airbus A321XLR, à compter du 27 avril 2027.

Vol UA 222 : de IAD à TLS, départ à 18h05, arrivée à 08h15⁺¹, quotidien, en Airbus A321XLR, à compter du 26 avril 2027.

Paris-Charles de Gaulle (CDG) – Denver (DEN)

Vol UA 484 : de CDG à DEN, départ à 15h45, arrivée à 17h50, quotidien, en Boeing 787-9, à compter du 28 mai 2027.

Vol UA 483 : de DEN à CDG, départ à 20h35, arrivée à 13h50⁺¹, quotidien, en Boeing 787-9, à compter du 27 mai 2027.

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