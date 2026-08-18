Accident d'un Cirrus SR-20 de l'armée de l'Air et de l'Espace à Salon-de-Provence

Article publié le 17 août 2026 par David Dagouret

Un Cirrus SR-20 de l'armée de l'Air et de l'Espace a été impliqué dans un accident ce lundi matin à Salon-de-Provence, alors qu'il effectuait un vol d'instruction. Les deux membres d'équipage, légèrement blessés, ont été pris en charge par les secours.

Un accident aérien impliquant un Cirrus SR-20 de l'armée de l'Air et de l'Espace s'est produit ce lundi 17 août 2026, vers 09h45, à Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. L'appareil, rattaché à la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, effectuait un vol d'instruction.

Deux militaires se trouvaient à bord : un instructeur et un élève-pilote. Selon les premières informations communiquées par l'armée de l'Air et de l'Espace, tous deux ont été légèrement blessés. Ils ont pu donner l'alerte après l'accident et ont rapidement été pris en charge par les équipes médicales de la base aérienne.

L'équipage aurait également réussi à éviter les zones d'habitation. Aucun dommage à un tiers n'a été signalé.

Les pompiers de l'Air et de l'Espace ainsi que les sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours sont intervenus sur les lieux de l'accident.

Les circonstances précises de l'accident restent à déterminer. Une enquête est menée par le Bureau enquêtes accidents pour la sécurité aéronautique d'État (BEA-É), qui devra notamment établir les causes et le déroulement de l'événement.

Une enquête judiciaire a également été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de l'Air et de l'Espace.

Le Cirrus SR-20 est utilisé par l'armée de l'Air et de l'Espace pour la formation initiale de ses pilotes. L'appareil permet notamment aux élèves de se familiariser avec les fondamentaux du pilotage et les bases du vol.

Les SR-20 sont exploités depuis la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, au sein de l'École de l'Air et de l'Espace. Ils sont mis en œuvre par le Centre de formation aéronautique militaire initiale (CFAMI), chargé de la formation initiale du personnel navigant de l'armée de l'Air et de l'Espace, à travers un enseignement à la fois théorique et pratique.

À ce stade, aucune information supplémentaire n'a été communiquée concernant les circonstances ayant conduit à l'accident. Les investigations devront permettre d'en préciser les causes.

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