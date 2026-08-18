Air France dévoile son salon La Première repensé à Paris

Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret

Air France sublime son salon La Première à Paris-CDG : gastronomie Alain Ducasse, spa Sisley agrandi, design d'exception et œuvre de Jean-Michel Othoniel.

Air France réinvente son salon La Première à Paris-Charles de Gaulle afin d’offrir à ses clients toujours plus d’intimité et de confort. Pensé en parfaite harmonie avec l’ensemble du parcours confidentiel en aéroport dédié aux hôtes La Première, ainsi qu’avec les nouvelles suites disponibles à bord, ce nouvel écrin marque une étape supplémentaire dans la montée en gamme de l’offre d’exception de la compagnie.

Situé au terminal 2E de Paris-Charles de Gaulle, le salon La Première d’Air France incarne la promesse d’une expérience exclusive, pensée pour offrir la plus belle définition du voyage, dès l’arrivée à l’aéroport. Table gastronomique, espaces dédiés au repos, au soin ou au travail : tout y est conçu pour faire de chaque instant un moment privilégié.

Retravaillé par les équipes d’Air France en collaboration avec l’agence MARKS Brandimage, cet espace de plus de 1 000 m² a été conçu pour offrir à chacun davantage d’intimité et de confort. Il s’inscrit dans la continuité du nouveau parcours La Première en aéroport, inauguré à l’été 2024, ainsi que des toutes dernières suites déployées à bord d’une sélection de Boeing 777-300ER. Volumes plus enveloppants, matières chaleureuses, lumière soigneusement travaillée : chaque détail contribue à créer une atmosphère douce, feutrée et raffinée.

Pour accompagner les premiers instants du voyage, la signature olfactive de la compagnie se dévoile subtilement à l’entrée du salon. Baptisé AF001, ce parfum d’intérieur a été imaginé par Francis Kurkdjian, grand parfumeur français et directeur artistique de la Maison Francis Kurkdjian.

Au cœur du salon, l’espace de restauration se réinvente avec davantage de tables, dans un décor à mi-chemin entre une salle à manger raffinée et un écrin intimiste. Plus chaleureux et lumineux, il offre à chaque hôte un service de restauration à table. Récompensé par le premier prix Skytrax pour son offre gastronomique en salon de première classe en 2025, le salon célèbre le meilleur de la haute cuisine française à travers un menu imaginé par Alain Ducasse et ses équipes. À cette table de prestige, les convives pourront notamment découvrir les célèbres coquillettes jambon-truffe noire du chef, de savoureuses créations végétariennes de saison, ainsi que le baba au rhum ou à l’Armagnac, emblématique de Monte-Carlo. Ces mets s’accordent avec une carte de vins et de champagnes signée Xavier Thuizat, Chef Sommelier d’Air France, enrichie de grands crus soigneusement sélectionnés par les équipes d’Alain Ducasse.

Le vaste espace lounge se déploie désormais dans une atmosphère plus chaleureuse et intime. Entièrement revu, le mobilier mêle confort et élégance, où figure notamment le fauteuil Ribbon, pièce iconique du designer français Pierre Paulin. Fauteuils généreux, canapés accueillants, alcôves et claustras structurent l’ensemble afin d’offrir à chacun un cocon de tranquillité, dans un cadre feutré et raffiné. L’univers de la compagnie s’y reflète également à travers une sélection d’affiches illustrant la richesse de son patrimoine.

Le salon propose également un espace de soins agrandi signé Sisley, Maison française pionnière de la phyto-cosmétologie. Afin d’enrichir encore cette expérience de bien-être, une seconde cabine y est désormais disponible. Avant un vol de jour, de nuit ou lors d’une correspondance, cet espace Sisley La Première met toute l’expertise de la Maison au service des clients, à travers une sélection de soins adaptés au temps dont chacun dispose avant son départ.

L’espace de relaxation a aussi été repensé comme une véritable parenthèse de calme au sein du salon. De nouvelles cabines individuelles dotées de méridiennes, de couettes et d’oreillers moelleux invitent à la détente, dans un environnement conçu comme un refuge. Un nouvel espace de travail, doté d’une cabine permettant de passer ses appels ou d’échanger en toute confidentialité, complète l’ensemble des services proposés.

Tous les six mois, au sein du salon La Première, Air France expose une œuvre d’art signée par un artiste de renom. Pour célébrer la réouverture des lieux, les clients peuvent désormais découvrir un Wonder Block signé par Jean-Michel Othoniel. L’artiste français a spécialement imaginé une création aux tonalités ambre et rose indien. Ce monolithe à la fois architectural et précieux évoque un mur, un pilier ou un totem, conjuguant monumentalité et délicatesse.

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