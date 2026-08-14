Volotea s'implante à Clermont-Ferrand avec une ligne vers Porto

Article publié le 16 août 2026 par David Dagouret

Volotea arrive à Clermont-Ferrand et ouvre une ligne directe vers Porto dès le 6 novembre 2026, avec deux vols par semaine toute l'année.

Volotea dévoile l'ouverture d'une nouvelle route entre Clermont-Ferrand et Porto, marquant ainsi l'arrivée de la compagnie sur le territoire clermontois.

À compter du 6 novembre 2026, les Clermontois retrouveront une liaison directe vers Porto, une destination phare du Portugal, grâce à Volotea, avec deux vols hebdomadaires opérés toute l'année, les lundis et vendredis.

Avec cette nouvelle liaison, Volotea ajoute un nouvel aéroport à son réseau français, portant à 28 le nombre d’aéroports desservis dans l’Hexagone et confirmant ainsi son rôle clé dans la connectivité du territoire.

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