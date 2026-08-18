Actualité aéronautique
Korean Air et Asiana Airlines valident leur fusion pour décembre 2026
Article publié le 17 août 2026 par David Dagouret
Le conseil de Korean Air et les actionnaires d'Asiana approuvent la fusion. L'entité intégrée sera officiellement lancée le 17 décembre 2026.
Boeing 787 Korean Air & Airbus A321neo Asiana Airlines à Séoul-Incheon
Le conseil d’administration de Korean Air et les actionnaires d’Asiana Airlines ont approuvé l’accord de fusion, franchissant ainsi une étape majeure alors que les deux compagnies aériennes se préparent à lancer une compagnie aérienne intégrée le 17 décembre 2026.
Le conseil d’administration de Korean Air a ratifié l’accord de fusion le 12 août, remplissant ainsi les conditions requises pour une fusion de petite envergure prévues à l’article 527-3 du Code de commerce coréen. Parallèlement, Asiana Airlines a obtenu l’accord de ses actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire, avec un taux de participation de 81.86 % et 99.3 % (167 436 677 actions) de votes favorables.
Ces approbations entérinent officiellement l’accord de fusion signé par les deux conseils d’administration en mai 2026. Une fois les procédures de protection des créanciers et les formalités administratives restantes accomplies, l’enregistrement de la fusion sera finalisé le 17 décembre 2026.
Korean Air poursuit la mise en œuvre de son plan d’intégration post-fusion (PMI). Après l’autorisation conditionnelle de la fusion délivrée par le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT) le 25 juin et la validation de sa déclaration d’enregistrement de la fusion le 24 juillet, la compagnie aérienne procède actuellement aux modifications de son certificat de transporteur aérien (AOC) et à l’obtention des autorisations d’exploitation internationales, en étroite concertation avec les autorités compétentes.
Les autorisations de fusion étant désormais finalisées, les deux compagnies aériennes accélèrent leurs préparatifs opérationnels, en mettant l’accent sur l’intégration des systèmes, la formation conjointe et la mobilisation des équipes en vue du lancement.
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