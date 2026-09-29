L'Airbus A350F effectue avec succès son premier vol inaugural à Toulouse (photos)

Article publié le 29 septembre 2026 par David Dagouret

L'Airbus A350F (MSN 700) a réalisé avec succès son vol inaugural de 4h10. L'avion-cargo débute une campagne d'essais en vol de plus de 9 mois.

L'avionneur européen Airbus a franchi une étape majeure dans le développement de sa branche fret. Le premier prototype dédié de sa version cargo, l'Airbus A350F (MSN 700), a réalisé avec succès son vol inaugural.

Équipé d'une instrumentation d'essais en vol spécifique, le gros-porteur cargo est resté en l'air pendant 4 heures et 10 minutes, atteignant une altitude maximale de 25 000 pieds sous la conduite d'un équipage d'essais en vol spécialisé d'Airbus.

Lors de cette première rotation, l'équipage s'est attaché à vérifier les qualités de vol fondamentales de l'appareil, sa navigabilité de base ainsi que le bon fonctionnement des systèmes embarqués primaires. Ce vol marque le coup d'envoi officiel d'une campagne d'essais intensive devant s'étaler sur plus de neuf mois en vue d'obtenir la certification de type.

Parallèlement, la montée en puissance industrielle se poursuit : le deuxième prototype de la flotte d'essai, le MSN 701, se trouve à un stade avancé d'assemblage final et rejoindra l'atelier de peinture au cours des prochaines semaines.

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