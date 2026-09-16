Actualité aéronautique

Emirates déploie la classe Économie Premium sur ses vols A380 vers Paris dès octobre 2026

Article publié le 20 septembre 2026 par David Dagouret

Emirates introduira son A380 réaménagé avec la cabine Économie Premium sur la ligne Dubaï–Paris dès le 25 octobre 2026. L'ensemble des escales françaises en bénéficie.

Airbus A380 Emirates

Airbus A380 Emirates

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Airbus A350 Emirates -premium eco Airbus A350 Emirates - premium eco

La compagnie aérienne Emirates poursuit la modernisation de son offre cabine sur le marché français. À compter du 25 octobre 2026, le transporteur émirati déploiera son Airbus A380 réaménagé sur la ligne stratégique reliant Dubaï (DXB) à Paris-Charles de Gaulle (CDG).

L'appareil modernisé sera affecté quotidiennement aux vols EK071 (Dubaï – Paris) et EK072 (Paris – Dubaï). Avec ce déploiement dans la capitale, l'intégralité des escales françaises desservies par Emirates — Paris, Lyon et Nice — propose désormais la cabine Économie Premium à ses passagers.

L'introduction de ce produit intermédiaire répond à une demande accrue sur les axes long-courriers reliant la France au reste du monde. Depuis son lancement initial à Nice (en A380) et Lyon (en A350), la cabine enregistre de très bons résultats de remplissage : un passager sur dix choisit la classe Économie Premium sur les vols à destination de Dubaï.

Ce niveau de confort est particulièrement sollicité par la clientèle effectuant des trajets de plus de dix heures. En provenance ou à destination de la France, les flux majeurs concernent :

  • Les liaisons long-courriers : Émirats arabes unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Singapour, Inde et Thaïlande.
  • Les destinations loisirs : Îles de l'Océan Indien (Les Maldives, Île Maurice), également reliées au réseau global d'Emirates en Économie Premium.

emirates

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Boeing 737-74Q(BBJ) (P4-ACC) Bombardier Dash 8-Q402 (C-GPAO) Bombardier Dash 8-Q402 (C-GPAO) Airbus A321-271NY (C-GXAU) Airbus A330-243 (C-GUBH) Airbus A321-271NX (C-GOIO)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net