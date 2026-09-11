Bilan Airbus août 2026 : 57 livraisons et 67 commandes brutes enregistrées

Article publié le 11 septembre 2026 par David Dagouret

Airbus publie ses résultats pour le mois d'août 2026 : 57 avions livrés à 31 clients et 67 commandes brutes. Le total monte à 475 livraisons depuis le début de l'année.

Le constructeur aéronautique européen Airbus a mis à jour ses données commerciales relatives au mois d'août 2026. Les indicateurs font état d'un rythme d'activité soutenu au cours de la période estivale, tant sur le front des livraisons d'aéronefs que sur celui de la dynamique de commande. Au cours du mois d'août 2026, l'avionneur a livré 57 avions commerciaux à 31 clients à travers le monde. Du côté des enregistrements d'affaires, le constructeur a comptabilisé 67 commandes brutes sur la même période.

En cumulant ces réalisations avec les huit premiers mois de l'exercice, Airbus atteint un total de 475 livraisons remises à 83 clients internationaux depuis le 1er janvier 2026.

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