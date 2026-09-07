Air Legend 2026 : première participation du Douglas A-26 Invader

Article publié le 8 septembre 2026 par David Dagouret

Le Douglas A-26 Invader a fait ses débuts en France à l'occasion d'Air Legend 2026. L'appareil a réalisé sa première présentation en vol en Europe de l'Ouest devant le public de Melun-Villaroche.

L'édition 2026 du meeting aérien Air Legend, organisée les 5 et 6 septembre à Melun-Villaroche, a été marquée par une première particulièrement rare. Pour la première fois, un Douglas A-26 Invader a été présenté en vol en Europe de l'Ouest, ainsi que devant le public français.

C'est un exemplaire de la version A-26C Invader, baptisé « Héloïse II », qui a été programmé pour participer au meeting. Sa présence a permis au public de découvrir en vol l'un des bombardiers américains les plus emblématiques de la période de transition entre la Seconde Guerre mondiale et les premiers conflits de l'après-guerre.

Développé par la Douglas Aircraft Company, le Douglas A-26 Invader est un bombardier léger et avion d'attaque américain entré en service à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Rapide, robuste et fortement armé, l'appareil avait été conçu pour emporter une charge importante tout en conservant de bonnes performances. Sa polyvalence lui permettait d'assurer différentes missions, notamment le bombardement, l'attaque au sol et la reconnaissance.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'Invader a continué sa carrière militaire et a notamment été engagé lors de la guerre de Corée, puis au Vietnam.

Les caractéristiques de l'A-26 Invader

Constructeur : Douglas Aircraft Company

Motorisation : 2 Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp

Puissance : environ 2 000 ch par moteur

Vitesse maximale : environ 570 km/h

Autonomie : environ 2 250 km

Longueur : 15,24 m

Envergure : 21,34 m

Hauteur : 5,64 m

Le Douglas A-26 est propulsé par deux moteurs radiaux Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp, développant chacun environ 2 000 ch.

Avec cette première présentation en vol en Europe de l'Ouest, le Douglas A-26 Invader « Héloïse II » aura constitué l'une des nouveautés majeures de l'édition 2026 d'Air Legend.

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