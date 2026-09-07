Le premier Airbus A350 de KLM effectue son premier vol à Toulouse

Article publié le 8 septembre 2026 par David Dagouret

Le premier Airbus A350-900 destiné à KLM a effectué son premier vol à Toulouse. Encore immatriculé F-WZNM pour ses essais, l'appareil deviendra prochainement PH-ZNA et portera le nom "The Night Watch".

Le premier Airbus A350-900 destiné à KLM a effectué son premier vol le 4 septembre 2026 depuis Toulouse-Blagnac. L'appareil, qui porte actuellement l'immatriculation d'essai F-WZNM, a réalisé un vol d'essai d'environ 1h30 avant de revenir sur le site d'Airbus.

Portant le numéro de série constructeur MSN 809, cet Airbus A350-941 deviendra, après sa livraison à la compagnie néerlandaise, le PH-ZNA. Il a été baptisé "The Night Watch, ou "De Nachtwacht" en néerlandais, en référence au célèbre tableau du peintre néerlandais Rembrandt. KLM a choisi de baptiser ses futurs A350 avec des noms faisant référence à des oeuvres d'art néerlandaises.

Le futur PH-ZNA est équipé de deux moteurs Rolls-Royce Trent XWB-84. Il sera configuré pour accueillir jusqu'à 331 passagers, avec notamment 34 sièges en classe affaires, 26 en Premium Comfort et 271 en classe économique.

Cet appareil est le premier des 22 Airbus A350-900 actuellement destinés à KLM dans le cadre du renouvellement de sa flotte long-courrier. Le groupe Air France-KLM avait passé une commande portant sur 50 appareils de la famille A350, assortie de 40 options, dont une partie est destinée à KLM.

Après les différents vols d'essais et sa livraison, le "The Night Watch" doit débuter son exploitation commerciale à l'automne. Son premier vol commercial est actuellement prévu le 23 octobre 2026 entre Amsterdam-Schiphol et Toronto, sous les numéros de vol KL691/KL692.

L'arrivée de l'A350 marque une nouvelle étape dans la modernisation de la flotte long-courrier de KLM, qui poursuit progressivement le remplacement de ses appareils les plus anciens.

Sur le même sujet