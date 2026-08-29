Crash d'un F-4 Phantom lors d'un meeting aérien en Grèce, deux pilotes tués

Article publié le 5 septembre 2026 par David Dagouret

Un F-4E Phantom II de l'armée de l'Air grecque s'est écrasé ce samedi lors d'une démonstration aérienne organisée à Tanagra, près d'Athènes. Les deux membres d'équipage ont perdu la vie dans l'accident.

Un avion de combat F-4E Phantom II de la force aérienne grecque s'est écrasé ce samedi vers 15 heures lors d'une démonstration aérienne organisée sur la base aérienne de Tanagra, au nord d'Athènes, dans le cadre de l'Athens Flying Week.

Deux pilotes se trouvaient à bord de l'appareil au moment de l'accident. Selon les premières informations communiquées, les deux membres d'équipage ont perdu la vie dans le crash.

L'accident s'est produit alors que le F-4E participait aux évolutions prévues dans le cadre du meeting. Les circonstances précises ayant conduit à la perte de l'appareil restent pour l'heure inconnues et devront être déterminées par l'enquête.

À la suite de l'accident, les organisateurs ont immédiatement suspendu l'Athens Flying Week. Les autorités ont également demandé aux spectateurs présents sur le site de quitter la zone afin de permettre aux équipes d'intervention de sécuriser les lieux et de mener leurs opérations.

Le F-4 Phantom II est un appareil emblématique de l'aviation militaire. La Grèce a exploité cette famille d'avions pendant plusieurs décennies, notamment dans des missions de défense aérienne et d'attaque au sol.

Une enquête devra désormais permettre d'établir les causes exactes de cet accident.

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