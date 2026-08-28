Actualité aéronautique

Air France inaugure son nouveau salon au Terminal 3 de Francfort

Article publié le 3 septembre 2026 par David Dagouret

Air France a ouvert son nouveau salon VIP de 500 m2 au Terminal 3 de l'aéroport de Francfort. Un espace design dédié aux passagers Business et SkyTeam.  

Air France dévoile son nouveau salon au Terminal 3 de Francfort

Air France dévoile son nouveau salon au Terminal 3 de Francfort

© Air France

Air France renforce le niveau de service offert à ses passagers à l'un des carrefours majeurs du transport aérien européen. La compagnie nationale française a inauguré, le 1ᵉʳ septembre 2026, son tout nouveau salon VIP au sein de l'aéroport international de Francfort (FRA).

Installé dans le Terminal 3 (inauguré en avril 2026), ce nouvel espace de près de 500 m² a été conçu en collaboration avec l'agence MARKS et est opéré conjointement avec Global Lounge Network. Accessible de 05h00 à 21h30, il est dédié aux clients Business, aux membres Flying Blue Elite Plus, ainsi qu'aux passagers éligibles de KLM et des compagnies membres de l'alliance SkyTeam.

af

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