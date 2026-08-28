Le premier Airbus A350-900 d'Aircalin se dévoile à Toulouse

Article publié le 30 août 2026 par David Dagouret

Le premier Airbus A350-900 d'Aircalin (F-OLUI "Malaoui") est sorti de peinture à Toulouse. Livraison prévue en décembre 2026 pour la ligne Paris.

Le premier Airbus A350-900 d’Aircalin est sorti de l’atelier peinture d’Airbus à Toulouse. Pour la première fois, la compagnie dévoile son futur long-courrier entièrement habillé de sa nouvelle livrée. Baptisé "Malaoui", du nom d’un sommet de Nouvelle-Calédonie, et immatriculé F-OLUI, l’appareil sera livré en décembre 2026.

Après son entrée en ligne d’assemblage final annoncée en juillet, l’appareil poursuit ainsi son calendrier industriel. L’installation des moteurs et la mise en peinture doivent être suivies de la finalisation de l’aménagement de la cabine et des premiers essais en vol à partir de septembre.

Premier des deux A350-900 commandés par Aircalin, l’appareil est conçu pour accompagner le développement des vols très long-courriers de la compagnie et notamment de sa ligne phare entre Nouméa et Paris, via Bangkok, aujourd’hui opérée en A330neo.

Pouvant accueillir 325 passagers – 32 en Business Hibiscus, 24 en Premium Economy et 269 en Economy –, le nouvel A350 permettra également à Aircalin d’augmenter ses capacités passagers et fret tout en réduisant sa consommation de carburant par rapport à l’A330neo.

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