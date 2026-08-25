Actualité aéronautique
Korean Air lance un vol quotidien Séoul – Hiroshima dès décembre 2026
Article publié le 26 août 2026 par David Dagouret
Korean Air ouvrira une ligne quotidienne entre Séoul-Incheon et Hiroshima dès le 23 décembre 2026 en Airbus A321neo.
Korean Air lancera une liaison quotidienne entre Séoul (Incheon) et Hiroshima à compter du 23 décembre, poursuivant ainsi le renforcement de son réseau dans la région japonaise de Chugoku.
Le vol KE2183 part de Séoul-Incheon à 10 h 35 et arrive à Hiroshima à 12 h 15. Le vol retour, KE2184, part d’Hiroshima à 13 h 25 et arrive à Séoul-Incheon à 15 h 25. Cette liaison sera assurée par la flotte d’Airbus A321neo de la compagnie.
Sur le même sujet
- 26/08 Korean Air lance un vol quotidien Séoul – Hiroshima dès décembre 2026
- 23/08 Le nouvel Airbus A380 FlightLab arrive en France (photos)
- 23/08 Textron Aviation livre le 500e jet Cessna Citation CJ4
- 23/08 Programme du meeting Somme International Airshow 2026 à Albert-Méault
- 22/08 Alaska Airlines lance ses premiers vols transatlantiques vers Paris et Athènes
- 22/08 Korean Air lance une ligne directe entre Séoul et Melbourne
- 21/08 Air Congo inaugure sa liaison entre Kinshasa et Paris
- 21/08 Airbus prévoirait le premier vol de l'A350F pour septembre 2026
- 21/08 LOT Polish Airlines ouvre une ligne directe Paris-Orly – Gdańsk
- 21/08 Heart Aerospace réussi le premier vol historique de son avion électrique X1
- 19/08 Direct Fly livre 10 avions Alto NG destinés à la formation des pilotes ukrainiens
- 19/08 Alti Aero devient revendeur officiel du Zlin Norden
- 17/08 Accident d'un Cirrus SR-20 de l'armée de l'Air et de l'Espace à Salon-de-Provence
- 17/08 Air France déploie sa nouvelle cabine La Première vers San Francisco
- 17/08 Delta Air Lines lance le premier vol direct Austin – Paris dès mars 2027
- 17/08 easyJet numérise le ravitaillement carburant de ses pilotes avec i6 Group
- 17/08 Korean Air et Asiana Airlines valident leur fusion pour décembre 2026
- 17/08 TAP Air Portugal modernise sa flotte avec une peinture innovante qui réduit ses émissions
- 16/08 easyJet connecte Strasbourg à Bristol pour les fêtes de fin d'année
- 16/08 Embraer livre le premier C-390 Millennium à la République tchèque
En direct des forums