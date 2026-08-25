Korean Air lance un vol quotidien Séoul – Hiroshima dès décembre 2026

Article publié le 26 août 2026 par David Dagouret

Korean Air ouvrira une ligne quotidienne entre Séoul-Incheon et Hiroshima dès le 23 décembre 2026 en Airbus A321neo.

Korean Air lancera une liaison quotidienne entre Séoul (Incheon) et Hiroshima à compter du 23 décembre, poursuivant ainsi le renforcement de son réseau dans la région japonaise de Chugoku.

Le vol KE2183 part de Séoul-Incheon à 10 h 35 et arrive à Hiroshima à 12 h 15. Le vol retour, KE2184, part d’Hiroshima à 13 h 25 et arrive à Séoul-Incheon à 15 h 25. Cette liaison sera assurée par la flotte d’Airbus A321neo de la compagnie.

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