Actualité aéronautique

Alti Aero devient revendeur officiel du Zlin Norden

Article publié le 19 août 2026 par David Dagouret

Déjà revendeur du Blackwing, Alti Aero élargit son catalogue avec le Zlin Norden. L'entreprise distribuera désormais cet avion d'aventure en France et sur plusieurs marchés européens, mais aussi en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.  

Alti Aero devient revendeur officiel du Zlin Norden

Alti Aero devient revendeur officiel du Zlin Norden

© Alti Aero

Alti Aero annonce devenir le revendeur officiel du Zlin Norden pour la France, le Benelux, le Royaume-Uni, l'ouest de l'Allemagne, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. L'entreprise, déjà présente sur le marché avec le Blackwing, complète ainsi son offre avec un appareil conçu pour associer capacités STOL et performances en croisière.

Présenté comme un avion d'aventure, le Zlin Norden est destiné à évoluer au-delà des infrastructures aéroportuaires traditionnelles. Sa conception repose notamment sur des capacités de décollage et d'atterrissage courts (STOL), combinées à une vitesse et une efficacité adaptées à une utilisation de voyage.

L'appareil est équipé d'un moteur Rotax 916iS et d'une aile entièrement métallique. Celle-ci dispose de becs de bord d'attaque à commande électrique, destinés à améliorer les capacités de l'avion lors des phases de décollage et d'atterrissage.

Avec cette nouvelle représentation, Alti Aero entend proposer le Norden aux pilotes recherchant un appareil polyvalent, capable de combiner utilisation aéronautique classique et exploitation depuis des terrains adaptés aux opérations STOL.

La commercialisation du Zlin Norden par Alti Aero couvrira ainsi un territoire particulièrement large, allant de l'Europe occidentale jusqu'à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

PERFORMANCES : 

  • VNE 235 km/h (146 mph)
  • VITESSE MAX SL 215 km/h (134 mph)
  • VITESSE DE DÉCROCHAGE AVEC VOLETS/LATTES DÉPLOYÉS AU MAXIMUM 55 km/h (34 mph)
  • VITESSE DE CROISIÈRE
  • [Propriété d'ajustement au sol] 185 km/h (115 mph)
  • VITESSE DE CROISIÈRE
  • [Hélice à vitesse constante] 200 km/h (124 mph)
  • TAUX D'ASCENSION jusqu'à 1 800 pieds par minute (pilote unique)
  • PLAFONDAGE DE SERVICE > 15 000 pieds
  • ENDURANCE jusqu'à 8,5 heures
  • DISTANCE D ATTERRISSAGE 50m

DIMENSIONS : 

  • ENVERGURE 903 cm (29,6 pi)
  • LONGUEUR 707 cm (23,2 pi)
  • HAUTEUR 203 cm (80")

zlin

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